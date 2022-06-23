Marmaris de 36 saattir yanıyor

Türkiye'nin turistik beldesi Marmaris ilçesinde 36 saattir devem eden orman yangınına da, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından, "Günaydın sevgili hemşehrilerim, Zor bir gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı. Değirmenyanı Kürardı'nda soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak 4 noktada hala alevler yükseliyor. Ekiplerin karadan da çalışması devam ediyor. Korkumuz öğleden sonra rüzgârın artması. Umarım o saate kadar özellikle havadan yoğun bir müdahale ile tüm alevler söndürülür ve hepimiz rahat bir nefes alırız" diye yazdı.

Marmaris'teki yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak, söndürme çalışmalarına yeniden katıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı.