Marketlerdeki fiyatları araştırdık

Fehime ALASYA

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “piyasayı ucuzlatacak ve vatandaşın alım gücü yükseltecek adımlar atacağız” açıklamalarına karşın marketlerdeki fiyatlar günden güne yükseliyor…

YENİDÜZEN’in bu ayki ‘Alışveriş Sepetine’ giren ürünlerin neredeyse tamamının fiyatının Nisan ayından bu yana geçen 5 aylık sürede arttığı görüldü. Fiyatı yerinde sayan tek ürün alkollü içecekler oldu, bu alanda ise yakın zamanda yeni bir zam ile fiyatların yükseleceği öngörülüyor…

Alışverişe giden vatandaş, bakliyat, deterjan, sebze gibi temel gıda ve temizlik ürünlerine öncelik tanısa da fiyat artışlarına yetişmekte zorlanıyor.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetine giren meyve ve sebzelerdeki fiyatların birçoğunun yükselişte olduğu görüldü, bazı ürünlerde ise fiyatlar geriledi.

Mutfaklarda çok sık tüketilen ana giderlerden biri olan patatesin fiyatlarındaki ateş dinmedi, domatesin kilosunda ise 14 TL’lik gerileme yaşandı. Limon ücretlerindeki birkaç aylık değişim de tüketicinin cebini yakmaya yetti.

Ara öğünlerin başlıca besin kaynağı olan havuç, muz, elma gibi meyvelerin ise fiyat artışı hız kesmedi.

Sepete giren market ürünlerinde tamamında fiyatlar artı, sadece nescafe ve bulgur ücretleri yerinde saydı. Market reyonlarından sepetimize giren ürünler arasında fiyatı düşen ürünler arasında sadece alkollü içecekler yer aldı.

FİYATLAR NEYDİ NE OLDU?

Patatesin ateşi dinmedi, limon ve kivideki artış dudak uçuklattı…

Mutfakların çok sık tüketilen ürünü olan patates ise 5 aylık sürede 3 TL civarında bir fiyat artışı gösterdi. 21,95 TL olan ürün, dün manav reyonlarında 24,95 TL’ye yer aldı.

Fiyat artışının görüldüğü diğer ürünler arasında elma, kivi ve limon dikkat çekti. Limon 5 aylık zaman dilimindeki fiyat farkında 3 TL’den 28 TL’ye yükselirken, kivi 27 TL’den 65 TL’ye çıktı, 14 TL olan elmanın kilosu ise 26 TL.

Marul ve soğan ücretlerinde 6, 7 TL’lik artış…

Yine mutfaklarda en çok tüketilen sebzelerden olan kuru soğan ve marul fiyatları da görenleri şaşırttı. Kuru soğanın kilosu Nisan ayının başında 10 TL iken, dün 16,25 TL’den satıldı. Bir bağ marul ise 4 TL’den 11 TL’ye yükseldi.

Market reyonlarında fiyatı gerileyen ürün yok!

Sepete giren market ürünlerinde tamamında fiyatlar arttı, sadece nescafe ve bulgur ücretleri yerinde saydı. Fiyat artışıyla dikkat çeken başlıca ürünler sıvı yağ, diş macunu, bolibif, tuvalet kağıdı oldu.

3 Litrelik sıvı yağ ücretleri Nisan ayında 120 TL’den başlayıp 145 TL’ye kadar çıkarken, günümüzde 120 TL’ye sıvı yağ bulmak imkansız, fiyatlar 200 TL’ye dayanıyor… Pirincin paketinde ise 6 TL’lik artış yaşanırken, diş macunları fiyatıyla dudak uçuklattı.

Birkaç ay önceki reyonlarda 22 TL’ye diş macunu bulmak mümkün iken, dün 39 TL’den düşük fiyata diş macunu reyonlarda yer almadı. Tuvalet kağıtlarında da 10 TL’yi aşan fiyat artışları görüldü.

Birçok evde kahvaltının vazgeçilmezi olan bif ücretlerinde ise bu sürede 14 TL’lik artış oldu, fiyatlar 27 TL civarından 41 TL’ye çıktı.

5 aylık fiyat değişimde alkol yerinde saydı

Market reyonlarından sepetimize giren ürünler arasında fiyatı düşen ürünler arasında sadece alkollü içecekler yer aldı.

Hatırlanacağı üzere; Alkollü içeceklerde Sunat Atun’un bakanlığı döneminde Fiyat İstikrar Fonu bir anda yükseltilmiş, akabinde kamuoyu tepkisi nedeniyle yarıya düşürülmüştü. Söz konusu değişikliğin ardından alkol fiyatlarında bir yükseliş olmadığı görüldü.

99 TL olan şarap, 102 TL ile reyonlarda yer aldı, viskiler ise 200 ila 400 TL arasında seyretti.

Alkollü içeceklerde zam beklentisi!

Öte yandan bazı firmalar tarafından alkollü içeceklerde zam yapılacağı ifade edilirken, rakı, viski ve bira fiyatlarının yakın zamanda yükseleceği öngörülüyor.