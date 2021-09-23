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Marka, bir firma tarafından sağlanan mal ya da hizmet gibi ticarete konu olan ürünleri, diğer firma ve kurumların hizmet ve ürünlerinden ayırmak için kullanılan isim ya da işaretler bütününe verilen isimdir. Tüketiciler bir ürün ya da hizmet satın alırken ürünle birlikte markanın kalite, bilinirlik, tecrübesini de satın almış olur. Bu nedenle firmalar tarafından uzun zaman ve ciddi kaynaklar harcanarak oluşturulan bu marka değerlerinin korunması önemli hale gelmektedir. İşte bu noktada koruyucu olarak marka tescili karşımıza çıkar. Peki, marka tescili nedir?

Marka Tescili Nedir?

Devletin yetkilendirdiği kurumlar tarafından yapılabilen marka tescili, markaya ait içeriklerin marka sahibi tarafından kullanılmasına izin verirken diğer kişi ve kurumların kullanmasını yasal olarak engelleyen onay sürecine denir. Markalar tescil edilirken harf, şekil, kelime, logo, ses ve video gibi içerikler kullanılabileceği gibi bunların bir dizi kombinasyonu da kullanılabilir. Marka tarafından oluşturulan bu içeriklerin tescil edilmediği sürece resmi olarak bir karşılığı yoktur.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescili hakkında bilinmeyenler sıralandığında listenin başını “ Marka tescil başvurusu nasıl yapılır?” konusu çeker. Marka tescili için ülkemizde yetkilendirilmiş kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Başlangıçtan onay aşamasına kadar tüm marka tescili işlemleriyle ilgilenen Türk Patent Enstitüsü, markaların gerekli şartları taşıdığına karar verdiğinde süreç tamamlanır. Marka tescil başvurusu bireysel ya da alanında uzman bir aracı kurum tarafından gerçekleştirilebilir. Marka tescilindeki aşamalar ise şu şekilde sıralanabilir:

Tescil başvurusu yapılarak işlemler başlatılır.

Türk Patent Enstitüsü tarafından markanın şartlara uygunluğu denetlenir. Bu aşamada markanın kullandığı isim, şekil, ses ve görüntülerin özgünlüğü ve uygunluğu kontrol edilir.

Sonraki aşamada başvuru yayınlanır ve varsa itirazlar değerlendirilir.

Son olarak başvuru kabul edilerek belge verilir. Reddedilirse itiraz sürecine başlanır.

Marka Tescil Başvurusunda Talep Edilen Belgeler Nelerdir?

Marka tescilinde istenen belgeler tüzel ve özel kişiler için değişiklik göstermektedir.

Tüzel Kişi

Logo, isim, şekil gibi içerikler.

Şirketin unvanı, vergi dairesi ve numarası ile adres bilgilerini içeren vergi levhası.

Tescili istenen mal ve hizmetlerin dökümü.

Vekaletname veya sözleşme (Şirket adına işlemleri yürütecek kişi veya kurumlar olduğunda gereklidir.)

Başvuru için yapılan ödeme dekontunun çıktısı.

Gerçek Kişi

Logo, isim, şekil gibi içerikler.

Kimlik bilgileri ve kimlik fotokopisi.

Tescili istenen mal ve hizmetlerin dökümü.

Vekaletname veya sözleşme (Kişi adına işlemleri yürütecek kişi veya kurumlar olduğunda gereklidir.)

Başvuru için yapılan ödeme dekontunun çıktısı.

Marka Tescil Ücreti