“Maria Skoullou’yla ilgili siyasi deprem”

Koruçam (Kormacit) köyünde bulunan Yorgo Kasap isimli iş yerinin sahibi Maria Skoullou’nun, Koruçam köyü muhtarlığı için yaptığı adaylık başvurusunun kabul edilmemesi Kıbrıs’ın güneyinde de basında yer aldı.

Alithia gazetesi “Maria Skoullou’yla İlgili Siyasi Deprem- Skoullou’nun Koruçam’daki Muhtarlık Pozisyonunu Talep Etmesinin Yasaklanmasına İşgal Bölgelerinde Büyük Tepki” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Maria Skoullou’ya, önümüzdeki Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Koruçam muhtarlığı pozisyonunu talep etmesinin yasaklanmasının akabinde, siyasi bir kriz çıktığını yazdı.

Gazete haberinin devamında “Bugün Kıbrıs” haberi, Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve CTP’nin yanı sıra, konuyla ilgili kuzeydeki basınında yer alan diğer açıklamalara da geniş yer verildi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Maria Skoullou’nun Koruçam’da Adaylığını Koymasını Yasakladılar” başlığıyla yer buldu.