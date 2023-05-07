Mare Monte Otel’i Net Holding’e kiralamak için YENİ SÖZLEŞME kararı

UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu Mare Monte Otel ilişkin yeni karar üretti, Net Holding’in ödenmemiş borçlarını AYLIK 1000 Stg’den ödenmesi halinde, 30 YILLIK YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ yapılmasının önünü açtı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre, Net Holding 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenmemiş borçlarını AYLIK 1000 Stg’den ödenmesi halinde, eski kira sözleşmesi fesh olunacak, 30 YILLIK yeni kira sözleşmesi yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, ‘Mare Monte Otel’e ilişkin dava sürecinin çok uzamasına ve kira gelirini canlandırmaya’ bağladı.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı ile takriben 302 dönümlük Mare Monte Otel, 30 yıllığına, ilk 3 yıl yıllık 90 bin, 4. Yıl yıllık 40 bin Stg’den Net Holding’e kiralanacak.