Maraton kayıtlarında ilk hafta rekoru kırıldı: 5 bin 800 kayıt

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve ülkemizin en önemli sportif markalarından biri olan Lefkoşa Maratonu, 23 Ekim Pazar günü koşuluyor. Armani Exchange ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek ve ülkemizin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu kayıtlarında ilk hafta tamamlanırken, yeni bir de rekor kırılarak 15 Ekim Cumartesi günü itibarı ile maratona kayıt yaptıran kişi sayısı 5.800’e ulaştı.

Yarışların başlangıç saatleri netleşti

Lefkoşa Maratonu’nda 3 ayrı kategorideki yarışların başlama saatleri de netleşti. 10 kilometre yarışı 23 Ekim Pazar günü saat 07.30’da başlayacak. 21 kilometre yarışı ise aynı gün saat 07.45’te start alacak. 4 kilometre halk koşusunun başlama saati ise 10.30 olacak.

Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinlik yine aynı günün akşamında saat 19.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

Kayıt Yeri ve Tarihleri

23 Ekim Pazar tarihine kadar hafta içi her gün 08.30-17.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde kayıt yaptırılabilinecek.

10 km ve 21 km için son kayıt tarihi: 21 Ekim Cuma saat 17.00

4 km için son kayıt tarihi: 23 Ekim Pazar 07.30-09.30 saatleri arasında kayıt yapılabilir.

Online Kayıt

www.lefkosamaratonu.com

Katılım Ücretleri

4 km – 50 TL

10 km – 150 TL

21 km – 250 TL

10 kilometre yarışına katılmak isteyen 16-18 yaş arası katılımcılar sporcu lisansı veya ailelerinden izin belgesi veya doktor raporu getirmeleri gereklidir. 21 kilometre koşusuna 18 yaş ve üzeri olan herkes kayıt yaptırabilir.

Bu kez Yaşam Merkezi için koşulacak

Sportif özellikleri yanında ülkenin dört bir yanından binlerce yurttaşın katılımı ile gerçekleştirilen Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl elde edilen gelir, LTB’nin yıllardır şehirdeki büyüklerin evlerine götürdüğü ve ihtiyaçlarına göre genişlettiği hizmetlerini bir çatı altına toplayacağı yeni Yaşam Merkezi için kullanılacak.

Şampiyon atlet Ramil Guliyev 21 Ekim’de gelecek

Lefkoşa Maratonu’na bu yıl Türkiye’nin rekortmen atletlerinden olan Ramil Guliyev yanında Türkiye ve dünyadaki maratonlarda önemli başarılar elde etmiş koşucular da katılıyor. Guliyev, 21 Ekim Cuma günü ülkemize gelecek ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından kabul edilecek.

Maratona önemli sponsor desteği

Lefkoşa Maratonu’nun bu yılki ana sponsoru Armani Exchange olurken, yan sponsorlukları Grundig, The Good Food (Zuber), Pro Temizlik, Saka ve Kuzey Kıbrıs Turkcell üstlendi.

Acapulco Otel, İçim Fit, Onbaşı Ltd, Kale Boya, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği katkı koyan kurumlar olurken, ödül sponsorluğunu Ness Fitness ve NTL, Ulaşım Sponsorluğunu Cyprus Royal Turizm, Sağlık Sponsorluğunu Elite Hospital, Haber Portalı sponsorluğunu Haber Kıbrıs, Radyo sponsorluğu ise Radyo Juke üstleniyor.