Manisoy: “Alınan önlemlere uyalım”

Manisoy: “Alınan önlemlere uyalım”
Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Alayköy’de pozitif çıkan vakaların ve temaslıların karantinaya alındığını belirtirken, "Panik yapmadan alınan önlemlere hepimiz uymalıyız" dedi.
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Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Alayköy’de pozitif çıkan vakaların ve temaslıların karantinaya alındığını belirtirken, "Panik yapmadan alınan önlemlere hepimiz uymalıyız" dedi.
Manisoy ayrıca Alayköy Belediyesi’nin önlemlere uymayanların (maske takmayan, toplu gezintiye çıkanlara, ev ziyaretine gidenlere cezai işlem yapılacağını da belirtti.
Manisoy 9 Şubat Salı günü sabah 9-12 saatleri arasında PCR testlerinin Alayköy Belediyesinin önünde yapılacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.
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