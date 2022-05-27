Mangal keyfi de bitiyor!

Et fiyatları, alım gücü eridikçe eriyen tüketicinin cebini zorluyor. Kırmızı et tüketmekte zorlanan vatandaş, şimdi de beyaz et giderlerini nasıl karşılayacağını düşünüyor.

Tavuk etine yapılan yüzde 15’lik zam ile bütün tavuğun kilosu 43,48 TL’den 49,99 TL’ye yükseldi. Türk Lirasının giderek erimesine karşın güneyde satılan tavuk ile kuzeydeki fiyatlar arasındaki fark giderek kapandı. Kuzeyde kilosu 49,99 TL olan tavuk etinin kilosu güneyde 4 Euro yani 69,56 TL.

Dana kıyma güneyde 130, kuzeyde 170 TL’ye dek çıkıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde alım gücünün düşmesi, dövizdeki hareketlilikle Türk Lirası’nın git gide erimesine karşın güneyden kırmızı et alışverişi halen cazibesini yitirmedi.

Dana kıymanın kilosu güneyde 130 TL’den reyonlarda yer alırken, bu rakam kuzeydeki kasaplarda 150 TL’den başlayarak, 170 TL’ye kadar çıkıyor.

Kuzu etinin kilosu ise güneyde 156 TL iken, kuzeyde 170 TL’den başlıyor.

Kuzey- güney kırmızı et

Kıbrıs’ın güneyinde kuzu etinin kilosu 8,99 Euro yani 156 TL’ye reyonlarda yer alırken dana kıymanın kilosu ise 7,48 Euro yani 130 TL. Tavuğun kilosu ise güneyde 4 Euro yani 69,56 TL.

Kuzu etinin kuzeydeki kasaplarda kilosu 170 TL iken bu rakamın bazı market reyonlarında 200 TL’yi aştığı da ifade ediliyor. Dana kıymanın kilosu ise kuzeydeki kasaplarda 150 TL ile 170 TL arasında ‘yağsız veya az yağlı’ olarak değişiyor.

Tavuk etinde %15 zam

Tüketim maddelerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. 43,48 TL olan tavuk etinin kilosu yapılan %15 zam ile 49,99 TL’ye yükseldi. Kilo başına yapılan 6,51 TL’lik zamla beyaz ette %15 oranında fiyat artışına gidildi.

Yapılan zam sadece bütün tavuğun kilosunda değil, bazı parça tavuk ürünlerinde de görüldü.

Tavukta göğüs filetin kilosu 69,56 TL’den 80 TL’ye çıktı, kimi parçalarda bu rakam 80 TL’yi aştı. Piliç but 48,23 TL’den 55,47 TL’ye yükselirken, tavuk bonfilenin kilosu ise 72,09 TL’den 75,75 TL’ye çıktı.

Bazı marketlerde Pazartesi fiyat artışı yapılacağı ifade edilirken, bazılarında hemen bugün değişikliğe gidildiği belirtildi.

Tavuk kanatta fiyatlar geriledi

Tavuk en pahalı bölgesi olan ve en çok talep edilen yeri olan kanatın kilosu 68,10 TL’den 61,91’e düştü.

Sakatatlarda fiyatlar sabit…

Ciğer, taşlık, boyun gibi sakatat takımlarının fiyatlarında ise bir değişiklik olmadığı belirtildi.