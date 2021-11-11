Manavoğlu: “Aynı hükümette dama taşı gibi yerler değişti”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Yeni hükümet hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ama aynı hükümette, dama taşı gibi bazılarının yeri değiştirildi” dedi.

Manavoğlu, yeni hükümetin kendi kurultay hesaplarını yapan eski hükümetin ikinci bir versiyonu olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz hükümet döneminde nisaba destek vermeyen DP Milletvekili Serdar Denktaş ile bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu’na da soru soran Manavoğlu, “UBP organlarına dahil olmak için bahaneler üreterek, geçmiş hükümeti pazarlıkları üzerinden kendilerine menfaat çıkarmak için kullandılar” dedi.

Manavoğlu, “ Faiz Sucuoğlu, herkese bakanlık sözü verdi… Seçimde bu vekillerin yarısını temizlemezse arbede çıkacak” şeklinde konuşarak, “Ersan bey Faiz oldu diye sanki de her şey temizlendi” dedi.

Hükümet programına da eleştiride bulunan Manavoğlu, “İnsanımız bu yalanları, anormallikleri görüp bu kişilerin hesabını keser. Esnafla dalga geçiyorlar” şeklinde konuştu.