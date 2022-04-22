Maliye’den 150 milyon TL borçlanma için ihale

Maliye Bakanlığı, 150 milyon TL borçlanmak için KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) İhalesi’ne çıktı.

Siyasette hükümet krizi gölgesinde kamuda yeni borçlanmanın da kapısı bir kez aralandı.

İhalenin 26 Nisan’da sonuçlanacağı da duyuruldu.