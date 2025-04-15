CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Fiber optik altyapısıyla ilgili süreçte neler yaşanıyor” başlıklı konuşma yaptı. Şahiner konuşmasına, “Tabii ki Maliye çok zor günlerden geçiyor, maliye öyle zor günlerden geçiyor ki yabancı yatırımcının bu ülkeye açacağı döviz bürolarına kaldı…” diye konuştu.

Fiber optik konusunda eğer bir ihale açılacaksa, yerli yatırımcının nasıl korunacağının ele alınması gerektiğini kaydeden Şahiner, önceki dönemlerde yapılan yanlış uygulamalara değindi.

Fiber optik konusunda yaşanan süreci anlatan Şahiner, altyapıyı bir şirket kuracak ve devlete devredecek gibi bir durum olmadığına işaret etti. Bu altyapının kurulumu için ihaleye gidilmesi gerektiğini kaydeden Şahiner, 30 milyon dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü belirtti. İlk başta 150 bin haneye dağıtım yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Şahiner, bunun da yıllık 200 dolar gibi bir ücrete tekabül ettiğini belirtti. Şahiner, kendi kendini çok kısa sürede karşılayacak bir rakamdan bahsedildiğini dile getirdi.

Uydudan geniş bantlı internetin cüzi rakamlara satılmasıyla 10 yıl sonra belki de fiber optik altyapıya bile ihtiyaç kalmayabileceğini söyleyen Şahiner, şu anda sürecin nasıl ilerlediği konusunda bilgi istedi.

Berova: Fiber optik hattın bakır kablonun geçiş güzergahında olmaması için çalışma yapıyoruz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahiner'in bahsettiği konuların kendi gündemlerinde de olduğunu ifade ederek, ülkede şu an kullanılan bakır altyapının çıkarılması ve bundan gelir elde edilmesiyle, fiber optik projesi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi. Berova, fiber optik hattın bakır kablonun geçiş güzergahında olmaması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakır kabloların çıkarılmasının gelir getirebileceğini ancak hizmetlerin aksamaması için önce fiber optik ağın tamamlanması gerektiğine işaret eden Berova, fiber optik ağının 4 yıllık kalkınma planında da yer aldığını anımsattı. Berova, “İleride, teknoloji değiştiği zaman bu alanda bir tehdit unsuru oluşur mu? Bu soru işaretidir” dedi.

Fiber optik çalışmaları için oluşturulan konsorsiyumla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Berova, konuyla ilgili her boyutu analiz ettiklerini dile getirdi. Berova, firmaların serbest rekabetine dayanan bir sistem kurmayı öngördüklerini anlattı.

Özdemir Berova böyle önemli bir yatırıma geçilmeden planlama yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.