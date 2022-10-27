Maliye Bakanlığı’na “900 milyon TL” daha borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, “Devletin yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak” gerekçesiyle, Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL borçlanabilme yetkisi verdi.

Söz konusu karar, 25 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 900.000.000 TL (DokuzyüzmilyonTürklirası)’na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.”

Merkez Bankası: “10 milyon Dolar ve 12 milyon Euro borçlanmak adına ihaleye çıkılıyor”

Öte yandan KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı’nın 27 Ekim tarihinde, Merkez Bankası aracılığıyla 10 milyon Dolar ve 12 milyon Euro borçlanmak adına ihaleye çıkacağını duyurdu.

Açıklamada, hazinenin söz konusu utarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağı ifade edildi.

“Maliye Bakanlığı’nın 27 Ekim 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştireceği ihalelere ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. İhalelerde borçlanılacak tutarlar 10.000.000.- USD ( On Milyon ABD Dolar) ve 12.000.000.- EUR (On İki Milyon Avro) olup, Hazine söz konusu tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır.”

Son olarak 26 Ağustos’ta 12 milyon Dolar borçlandı

Maliye Bakanlığı son olarak 26 Ağustos tarihinde “12 milyon Dolar” borçlanma talebiyle Merkez Bankası aracılığıyla ihaleye çıkmıştı.

2021 yılı içerisinde 664 milyon 263 bin TL borçlanan devlet, 2022 yılının Ekim ayına kadar 578 milyon TL ve 12 milyon Dolar borçlanmış durumda.