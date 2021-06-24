“Vatandaşın elektriğini kesip devlet kurumlarına dokunamıyorsak bu insafsızlıktır”

Bazı camilerin ve BRTK’nın elektriğinin kesilmesi konusuna değinen YDP Milletvekili Erhan Arıklı, ekonomik açıdan zorda olan KIB-TEK’in dışarıdan alacaklarını tahsil edemediği için sıkıntı yaşadığını belirtti. “Gariban vatandaşın elektriğini kesip devlet kurumlarına dokunamıyorsak ben bu insafsızlığın haksızlığı içinde olamam” dedi.

Söz konusu bu alacakları toplamak için ‘kimsenin gözünün yaşına bakma’ talimatı verdiklerini ifade etti.

Meclis kürsüsünde konuşan Arıklı, KIB-TEK’in devletten acil olarak 45 Milyon, toplamda 95 Milyon alacağının bunun içinde BRT ve Camilerin de bulunduğunu anlattı.

Kurumun dıştan 602 Milyon TL alacağı olduğunu anlatan Arıklı, sıkıntıların Salı gününe dek çözüleceği beklentisi içinde olduklarını anlattı.

“Camilerin de borcu var, uzun süredir vakıflarla görüşüyoruz. Salı gününe dek ara formül bulunacak. Aksi halde kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Her hangi kurum isterse olsun bize olan borcuna hassasiyet göstermeli. Aksi halde gariban vatandaşın elektriğini kesip devlet kurumlarına dokunamıyorsak ben bu insafsızlığın haksızlığı içinde olamam.” dedi.

Arıklı: “Akaryakıt ihalesi sonuçlandı, kurum karda” / Şahali: “Kurumu 3 Milyon Dolar zarara uğrattınız”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, KIB-TEK’teki akaryakıt ihalesinin sonuçlandığını açıkladı.

Yılan hikâyesine dönen akaryakıt ihalesinin bugün 27,29 Dolar’a bağlandığını, ihalenin sonuçlandığını belirtti. Kurumun 2 Milyon civarında bir karı olduğunu kaydetti, sıranın diğer ihalelerde olduğunu anlattı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Mecliste oturduğu yerden söz alarak, akaryakıt ihalesindeki farklı diğer şartlarla göz göre göre zarara sokulduğunu savundu.

Şahali’nin eleştirileri yanında CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Arıklı’ya eleştirilerde bulundu.

Arıklı, Şahiner’e, “Sana cevap vermekten büyük bir ıztırap duyuyorum” dedi.

Yapılan eleştiriler karşısında gerilen Arıklı, “Bedava alsam yine zarara uğrattın diyeceksiniz” yanıtı verdi.

İhalenin geriye dönük sonuçlarını ve buradaki neticelenen rakamlarına dair bilgi paylaşan Arıklı, 27,29 Sent’ten neticelendiğini anlattı.

Şahali, ihale rakamının düşürülürken dahi kurumun 3 Milyon Dolar zarara uğratıldığını kaydetti.