Maliye Bakanı Berova’dan ‘kumarhane’ savunması: "Bağımlı olan yok"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, UBP – YDP – DP hükümeti tarafından Meclis Genel Kurulu’na getirilen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı tartışılırken, Maliye Bakanı Özdemir Berova, “30 yıllık casino geçmişine rağmen ülkede patolojik kumar bağımlılığına rastlamadım” açıklaması yaptı. Eleştirilerin hedefindeki yasa tasarısının, kara para aklama riskini artırdığı ve bağımlılık yaratma tehlikesi taşıdığı yönündeki uyarılara rağmen Berova, casinoları savundu.

“30 yılda casinolara bağlı herhangi bir kumar bağımlılığı yok”

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Berova, “30 yılda benim bilgime gelen casinolara bağlı herhangi bir patolojik kumar bağımlılığı bilgisi gelmediğini ifade etmek isterim” dedi. Casinoların otel yatırımlarıyla bağlantılı olduğunu ve her yatırımın 200 milyon doların üzerinde olduğunu söyleyen Berova, “Bu yatırımların ardından casino izni veriliyor” ifadelerini kullandı.

Berova, kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yasal altyapının güçlendirildiğini savundu ve Para Kambiyo Dairesi ile Merkez Bankası’nın Türkiye’deki MASAK’la sürekli istişare içinde olduğunu belirtti. Eleştirilere konu olan itibari paralarla ilgili düzenlemeyi ise “varlık barışı” olarak tanımladı.

Berova’dan YENİDÜZEN’e: “Algı operasyonu yarattı”

Barova, kamuoyunda ‘kara para aklama yasası’ olarak bilinen yasa ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını, yasanın yeniden Mecliste görüşüleceğini söylediğini ancak CTP Milletvekili Fikri Toros’un yasayla ilgili meclis kürsüsüne çıkarak eleştiride bulunduğunu anımsattı.

Berova, “Sayın Fikri Toros benim, TC Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in adada olduğu ve onunla ilgilendiğim gün, bu kürsüye çıkarak bu konudaki görüşlerini ifade etti. Keşke benim olduğum bir yerde ifade etseydi. Bu önemli değil” dedi.

Berova, “Ertesi gün bir baktık YENİDÜZEN gazetesi bu konuda bir algı operasyonu yaratıp, itibarsızlaştırma projesinin bir parçası olmak üzere baş sayfadan bunu verdi. Ama bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Derya sordu, Berova kaçtı

Daha sonra CTP Milletvekili Doğuş Derya, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya “kumarhane sayısının arttırılmasıyla ilgili AKP’li yetkililer ne diyor?” sorusunu yöneltti. Soru üzerine Berova, kürsüyü terk etti.

Mecliste konuşan Derya, “Bazen kelimeleri ambalajalar… Örneğin ‘imar barışı’ dediler sonra bir depremle tüm Türkiye insanların başına yıkıldı. Çocuklarımızı İsias’ta kaybettik. Şimdi kara para aklamayla ilgili ‘varlık barışı’ diyorsunuz. Madem ki Mehmet Şimşek ile görüştüğünüzü söylüyorsunuz; görüştüğünüz AKP’li yetkililer, ‘günah’ sayılan kumarhanelerin sayılarının arttırılmasıyla ilgili ne düşünüyorlar? Çünkü Türkiye’den ne zaman bir yetkili gelse, hep birlikte namaza gidiyorsunuz. Bu tasarıya ne diyorlar?” sorusunu sordu.

Soru üzerine Berova, kürsüyü terk etti