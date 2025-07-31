Mali Polis KIB-TEK’e baskın yaptı

YENİDÜZEN

Mali Polis, KIB-TEK’te kırık santrallerin sağlammış gibi sigortalanması ve 5 milyon 795 bin Euro’luk elektronik sayaç ihalesindeki usulsüz işlemlerle ilgili soruşturma başlattı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, 29 Ağustos Salı günü KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nde başlayan araştırmalarda çok sayıda delil toplandı; KIB-TEK Yönetim Kurulu evrakları ile kararları incelendi, Yönetim Kurulu eski Başkanı Hüseyin Paşa ve Genel Müdür Dalman Aydın da ifade verdi.

Soruşturmanın temelinde Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı ve Meclis’te görüşüldükten sonra Başsavcılığa da gönderilen denetim raporunun yer aldığı öğrenildi.

Sayıştaylık raporunda; elektronik sayaç ihalesiyle ilgili çok sayıda usulsüzlük, yasa dışılık ve şüpheli işlem saptanmıştı.

Çok sayıda delil toplandı

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Mali Polisin Genel Müdürlük binasında KIB-TEK Yönetim Kurulu evrak ve kararları olmak üzere çok sayıda delil topladığı öğrenildi.

Soruşturmanın öncelikle Sayıştay Denetim Raporu’nda detaylı olarak ortaya konulan 5 Milyon 795 Bin Euro’luk elektronik sayaç ihalesi ile ilgili olduğu; ancak kırık bazı santrallerin çalışır durumdaymış gibi gösterilerek çok yüksek bedellerle şaibeli bir şekilde sigortalanmasının da araştırıldığı öğrenildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür de ifade verdi

Kurumdaki inceleme ve araştırmaları ile eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu üyeleri de Mali Polise davet edilerek ifadeleri alındı. Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Mali Polis yetkilileri tarafından dönemin KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ile KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın da Mali Polise ifade verdi.

Sayıştay raporunda çok sayıda usulsüzlük saptanmıştı

Sayıştay Başkanlığı’nın KIB-TEK’in Elektronik Sayaç Alım İhalesine İlişkin MD-10/2025 Sayılı Denetleme Raporu’nun yayınlanmasının ardından Mali Polis harekete geçmişti. Elektronik sayaç ihalesi, 5 Milyon 795 Bin Euro’ya Elif LPG AŞ’ye verilmişti.

İhale hakkında Sayıştay raporunda çok sayıda usulsüzlük, yasa dışılık ve şüpheli işlem saptanarak konu hukuki sürecin başlatılması için Başsavcılığın bilgisine getirilmişti. Sayıştay raporu tamamlanıp yayınlandıktan sonra Meclisin ilgili komitesinde denetim raporu ele alınarak görüşülmesinden kısa bir süre sonra Mali Polis harekete geçerek soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

EL-SEN yöneticileri yaklaşık 1 yıl önce, 9 Ağustos 2024’te Mali Polis Şube Amirliği’ne giderek devre dışı bazı KIB-TEK santrallerinin çalışır durumdaymış gibi gösterilerek şaibeli bir şekilde sigortalanması ile elektronik sayaç ihalesinde kamu yararı ve tüketici haklarına aykırı şüpheli işlemler hakkında şikayette bulunmuştu. Sendika yönetimi aynı günlerde Sayıştay Başkanlığı’na da her iki konuyla ilgili araştırma yapması yönünde de bir başvuru yapmıştı.