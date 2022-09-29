Mali bilançolar onaylı değil, ihaleyi kazanan firma değerlendirme dışı kalmalı

YENİDÜZEN

Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Eski Müzakere Binası ve Eski Bolan Matbaası Binalarının Tamir ve Tadilat İşleri İhalesi’ni iptal etti.

Öz-Pa Construction and Design Ltd. adına direktör Ertan Paralik tarafından yapılan itirazı değerlendiren Rekabet Kurulu, ihaleyi kazanan Ceman Construction Ltd’in mali bilançolarını Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı sunmadığını tespit etti.

Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, üye Kubilay Sepetcioğlu ve Avukat Şifa Kırmızıgil

İmzalı kurul kararında; ihaleye itiraz eden firmayı haklı buldu.

Oybirliği ile verilen kararda, ihaleyi kazanan Ceman Construction Ltd’e ait teklifin şartlara uygun olmaması sebebi ile değerlendirme dışı kalması gerektiği ifade edildi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleyi kazandığı duyurulan firma teklifi hariç geriye kalan tekliflerle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, karar üretmesi de Rekabet Kurulu kararında vurgulandı.

Oybirliği ile verilen kararda; 75 gün içerisinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık bırakıldı.