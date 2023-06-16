Makedonya Eğitim (Yüksek Lisans ve Erasmus) Vizesi

Makedonya’da faaliyet gösteren bir eğitim kurumunda lisans, yüksek lisans veya doktora programları gibi 90 günden uzun süreli bir eğitim almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uzun süreli bir vize türü olan Makedonya eğitim vizesi alması gerekmektedir.

Akredite danışmanlık şirketi Vizem.net'in danışmanlarından Esra Karataş'a Makedonya öğrenci vizesi ve başvuru işlemleri hakkında merak edilenleri sorduk.

Makedonya öğrenci vizesi işlemleri için: 0850 241 1868

Makedonya'da Okumak İçin Vize Şartları Nelerdir?

Makedonya’da okumak için vize şartları aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru sahibi tanınan bir eğitim kurumundan tam zamanlı bir eğitime kabul edildiğini gösteren kabul mektubunu sunmalıdır.

Başvuru sahibi eğitim sonrasında kendi ülkesine döneceğini ispatlamalıdır.

Özel sağlık sigortası yaptırılmalı ve poliçe sunulmalıdır.

Makedonya’da geçinebilmek için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğu ispatlanmalıdır.

Eğitim ücretinin tamamı ödenmelidir.

Makedonya Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

Makedonya eğitim vizesi için herhangi bir randevu alınmadan sadece ikamet iline göre yetkili Makedonya dış temsilciliklerine vize başvurusu kabul saatlerinde müracaat edilmesi ile başvuru yapılmalıdır.

Gerekli vize belgeleri hazırlandıktan ve dış temsilciliğe teslim edildikten sonra, vize ücretinin de ödenmesi ile Makedonya vize başvurusu işlemleri tamamlanmaktadır.

Makedonya Ankara Büyükelçiliğinin vize departmanı pazartesi gününden perşembe gününe kadar 11.00-13.00 saatleri arasında hizmet verirken, İstanbul Makedonya Başkonsolosluğu ise hafta içi her gün 10.00-12.00 saatleri arasında vize başvurularını kabul etmektedir. vizem.net üzerinden başvuruya dair detaylı bilgi alınabilir.

Kuzey Makedonya Eğitim Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kuzey Makedonya eğitim vizesi için aşağıda listelenen evrakların sunulması gerekmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti'nde amaçlanan kalış süresinden sonra en az 3 ay daha geçerli bir pasaport (Yeşil pasaport ile yapılan başvurular kabul edilmez. Mutlaka bordo pasaport hamili olunması gereklidir.)

Başvuru sahibinin güncel görünüşünü yansıtan beyaz arka planlı, 3,5 x 4,5 cm boyutlarında 2 adet renkli fotoğraf

Sağlık sigortası ve mahkemece atanan tercüman tarafından Makedonca çevirisi

Vatandaşı olunan ve ikamet edilen ülkeden alınan kişi hakkında devam eden ceza davası bulunmadığına dair belge

İkamet ülkesinden alınan kişinin mahkum olmadığını gösteren belge ve tercümesi

Finansal geçim kaynaklarını gösteren evraklar

Konaklama detaylarını gösteren belgeler

Makedonya ikamet izni formu

Makedonya’daki eğitim kurumundan alınan kabul mektubu

Eğitim programı

Makedonya’daki eğitim programında dil dersine kayıtlı olunduğunu gösteren belge veya dil yeterliliğini gösteren kanıtlar

Başvuruda sunulacak belgelerden Türkçe olanların tümü, orijinal belge dışında, yeminli bir tercüman tarafından Makedoncaya çevrilmeli ve tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.

Makedonya Öğrenci Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Makedonya öğrenci vizesi başvuru ücreti, 2023 yılı için 70 euro olarak belirlenmiştir ve ücretin başvurunun sunulacağı Makedonya dış temsilciliğinin banka hesabına yatırılması gereklidir.

Makedonya Eğitim Vizesi Kaç Günde Verilir?

Makedonya eğitim vizesi, genellikle başvurunuzdan sonraki 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Makedonya Eğitim Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Makedonya eğitim vizesinin geçerlilik süresi 1 yıldır.

Kuzey Makedonya'da Okuyan Yabancı Öğrenciler Çalışabilir Mi?

Kuzey Makedonya’da okuyan yabancı öğrenciler, eğitimleri boyunca çalışabilmektedir.

Yabancı öğrencilerin Makedonya’da çalışabilmek için çalışma izni alması gerekir ve çalışma izni eğitim süresi boyunca geçerli olur. Geçerli bir oturum iznine sahip olan ve tam zamanlı bir eğitim için Makedonya üniversitelerine kayıtlı olan kişiler, çalışma izni için başvuru yapabilir.

Çalışma iznine sahip öğrencilerin normal zamanlarda haftada 20 saat çalışması mümkünken, tatil zamanlarında tam zamanlı çalışılabilir.