Makedonittisa’daki patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı kesinleşti

Lefkoşa’nın güneyine bağlı Makedonittisa’daki bir evde önceki gün meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın, gaz kaçağından kaynaklandığının kesinleştiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, itfaiyeden dün yapılan açıklamaya göre, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının tespit edildiğini, fakat gaz kaçağının tam olarak nerede ve hangi koşullar altında meydana geldiğinin, bölgenin tamamen tahrip olması nedeniyle belirlenemediğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Politis gazetesi de, patlamanın, binaların inşaat izninin bulunmadığını ortaya çıkardığını yazdı.

Gazete, polisten yapılan açıklamada, bu durumun ortaya çıkmasıyla cezai kovuşturmanın da gündeme geldiğinin belirtildiğini kaydetti.