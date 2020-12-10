Makamlar değişti

Başbakan Ersan Saner, toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacaklarını kaydederek, “Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var...Halktan beklentimiz bize güvenmeleridir” dedi.

Başbakan Saner, bugün görevine başladı. Saner’i Başbakanlık önünde Başbakanlık bürokratları karşıladı.

Ersan Saner, bürokratlarla görüşmesinden önce basına kısa bir açıklama yaptı.

Hükümet programını yoğun bir çalışmayla pazartesi Cumhuriyet Meclisi’ne sunacaklarını belirten Saner, "Hedefimiz cuma güne kadar Meclisten güvenoyu almaktır" dedi.

En öncelikli hedefin 2021 bütçesini meclise göndermek olduğunu söyleyen Başbakan Saner, “Toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacağız. Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var...Halktan beklentimiz bize güvenmeleri” dedi.

Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde hareket edileceğini kaydeden Saner, COVİD-19 nedeniyle daralan ekonominin rahatlatılması, özel sektörün ve iş yaşamının önünün açılması için çalışacaklarını vurguladı.

Saner, “Halkın daha refah bir hayata kavuşması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu görevi Özersay’dan devraldı

Yeni hükümette Dışişleri Bakanı olan Tahsin Ertuğruloğlu düzenlenen törenle, görevi Kudret Özersay’dan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı’nda saat 14.00’te düzenlenen törende konuşan Özersay, “Bu emaneti 3 yıl önce sizden devralmıştım, yine size devrediyorum, herhangi bir yıpranma varsa bunun tespitini siz yapacaksınız diyerek Ertuğruloğlu’nun dış ilişkilerde çok tecrübeli bir isim olduğunu ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Dışişleri Bakanlığı’na 1983 yılında 3. Sekreter olarak girdiğini ve 16 yıl sonra bakan olarak geri geldiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı görevine 3. defa görevlendirildiğini dile getiren Ertuğruloğlu, 3 yıl önce gönül rahatlığıyla görevi Kudret Özersay’a devrettiğini ifade etti.

Ertuğruloğlue “Çok başarılı bir Dışişleri Bakanı olacağınıza inanmış ve bunu ifade etmiştim, bu görüşümü koruyorum” dedi.

Makamların halkın, devletin olduğunu, kendilerinin emaneten bir süreliğine bu makamlara geldiğini söyleyen Ertuğruloğlu, verdiği hizmetlerden dolayı Özersay’a teşekkür etti ve önündeki süreçte başarılar diledi.

Amcaoğlu yeni görevi devraldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün görevi bakanlığa yeni atanan Olgun Amcaoğlu’na devretti.

Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde konuşma yapan Çavuşoğlu, siyasi istikrarsızlığın projelerin tamamlanmasına şans tanımadığını söyleyerek, görevi süresince hazırladığı ve gerçekleştirdiği projelerle ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’nin de katkı ve destekleriyle yaşanan sorun ve sıkıntılara çare üretmeye çalıştıklarını, mesai mefhumu gözetmeksizin uğraştıklarını, pandemi döneminde öğretmenler ve bakanlık ekibiyle birlikte ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Konuşmasında, birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Çavuşoğlu, ailesi olarak gördüğü eğitim camiasından ayrılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyerek, “Bakanlıktan isteyerek değil siyaseten ayrılıyorum.” dedi.

Bakanlıktan ayrılsa da eğitime desteğinin bitmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, Amcaoğlu’nun görevi başarıyla devam ettireceğine inanç belirterek, “Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Amcaoğlu: Öğretmenlerle birlikte çalışacağım

Yeni Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı döneminde Çavuşoğlu ile birlikte 15 yıldan beri yapılmayan işleri, pandemiden kaynaklanan sorunları çözmek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Eğitimin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’ndaki çalışmalarını, sağlık ve eğitimde kaybedilecek bir saniye bile olmadığına yönelik inançla sürdürdüğünü söyledi.

Devraldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacağını dile getiren Amcaoğlu, dünya standartlarının yakalanması ve eğitimin şekillenmesi adına öğretmenlerle birlikte çalışacağını belirtti.

Evren: “Gönül rahatlığı içerisinde devrediyorum”

Yeni hükümette İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini Fikri Ataoğlu’na devretti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm Çevre Bakanlıği devir teslim töreninde konuşan Kutlu Evren, görevi gönül rahatlığı içerisinde daha önce de Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Fikri Ataoğlu’na devredeceğini belirtti.

Ülkede pandemiden etkilenen sektörler arasında turizmin başta geldiğine vurgu papan Evren, Bakanlık personeli ile birlikte, sektörün pandemi süreci içerisinde ayakta kalabilmesi adına çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

“Gerek kovid desteği, gerek hibe programları gerekse de uzun zamandan beridir belirsizliğini koruyan teşvikler konusunda çok yol kat ettik. Diğer taraftan uzun zamandan beridir düğümlenmiş bir konu haline gelen Kumarcılar Hanı konusunda ciddi düzenlemelerle, şu an çalışır duruma getirdik” diyen Evren, TİKA’nın da desteği ile 8 noktada yürüyüş yollarının açıldığını belirtti.

Evren, daha önce de başarılı bir bakanlık deneyimine sahip olan Fikri Ataoğlu’na görevini teslim edeceğinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, başarılar diledi.

Evren ayrıca, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevi süresince, birlikte çalışma gerçekleştirdiği Bakanlık personeline, sektör temsilcilerine ve sektörün ilgili sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Ataoğlu: "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, pandemi sürecinde turizmin aldığı darbelerin tedavi edileceğini ve hummalı bir çalışma içerisinde olunacağını aktardı.

“Süreç çok zorlu bir süreç olacaktır. Esas olan bu zorlu süreç içerisinde başarıyı elde etmektir” diyen Bakan Ataoğlu, “Bakanlık görevini aldığımız noktadan daha da ileriye taşımak için, el birliği ile çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ayrıca İçişleri Bakanlığı görevine atanan Kutlu Evren’e yeni görevinde başarılar diledi.

Tarım'da yeniden Nazım Çavuşoğlu dönemi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, görevi Bakanlığa yeni atanan Nazım Çavuşoğlu’na devretti.

Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde Dursun Oğuz, yaklaşık 19 ay önce teslim aldığı Tarım Bakanlığı görevini göreve yabancı olmayan daha önce 2 kez Tarım Bakanlığı yapan Nazım Çavuşoğlu’na huzurla devrettiğini söyledi.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için Çavuşoğlu’nun görevini en iyi şekilde yapacağını bildiğini belirten Oğuz, görev süresi boyunca ekip arkadaşlarıyla bakanlığa bağlı tüm sektörlerin gelişmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

Oğuz, pandemi sürecinde zor şartlar yaşandığını, ekonomide daralmalar olduğunu, ülkenin lokomotif sektörleri kabul edilen yüksek öğrenim ve turizmin zor günler yaşarken üretim faaliyetlerinin devam ettiğini ve ayakta kalan tek sektör olduğunu belirtti.

Bu zorlu süreçte hükümetin aldığı kararlarla lokomotif sektör haline gelindiğini kaydeden Oğuz, bundan sonraki süreçte de bu başarıların devam edeceğine inandığını belirterek Çavuşoğlu’na başarılar diledi.

Çavuşoğlu: Hükümetlerin ömrü ortalama 18 ay

Bakanlık görevini devralan Nazım Çavuşoğlu ise, siyasetin istikrarsızlığı vesilesiyle KKTC’de zaman zaman kesintiler olduğunu, hükümetlerin ömrünün ortalama 18 ay olduğunu dile getirerek, “Siyasette görevler makamlar değişebilir değişmeyen tek şey halka hizmettir” dedi.

Daha önceki görevlerindeki icraatlarını anlatarak kendisine devredilen herşeyi yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduğunu anlatan Çavuşoğlu, burada da önemli olanın halkın sağlığını korumak olduğunu, ticari üretimlerin güvenlik içerisinde halka ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bakanlığın dünyayla uyum içindeki standartlarda üretim yaparak halk sağlığı için de çalışacaklarını söyleyerek, “Görevi ne olursa olsun çabamız halkımız içindir. Ne olursa olsun ülkümüzden ve ülkemizden vaz geçmeyeceğiz” dedi.

Evren 3 yıl sonra yeniden

İçişleri Bakanlığı’nda görev devir teslimi yapıldı. Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, görevini yeni Bakan Kutlu Evren’e devretti. Böylece Evren, üç yıl önce Baybars'a devrettiği koltuğa yeniden oturdu.

Törende konuşma yapan eski İçişleri Bakanı, Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, görevi 3 yıl önce İçişleri Bakanı Kutlu Evren’den aldığını anımsatarak, devletin devamlılığı esası gereği yarım kalan projeler ve İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluk alanına giren birçok meseleyle ilgili projeleri yürütme imkanları olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın büyük sorumluluk alanına sahip olduğuna işaret eden Baybars, 3 yıllık dönemde kendilerinin e-devlet projesinin zeminini oluşturmak için nüfusun sayısallaştırılması, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinin ortaya konması, ülkede kayıtlılığın sağlanması, ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi konusunda projeler yaparak hayata geçirdiklerini anlattı.

Görevi devraldıkları günden kalan kırsal kesim altyapı projelerinin tamamlanması noktasında ve diğer planlı yaşama geçiş konusundaki birçok alanda adımlar attıklarını söyleyen Baybars, kendileri için çok önemli olan ve lansmanının da Şubat ayında yapıldığı sosyal konut projelerine de değindi.

Bu tür projelerin devletin devamlılığıyla devam edeceğini umduğunu söyleyen Baybars, yeni Bakan Evren’e görevinin hayırlı olmasını diledi.

Evren: Hayat ilginç

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, hayatın bazen ilginç olduğunu söyleyerek 3 yıl önce devrettiği bakanlığa tekrardan bakan olarak geldiğini kaydetti.

Geçen süre içerisindeki projelerin daha önce olduğu gibi bugün de kadroları ile çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Evren, İçişleri Bakanlığı’nın önemi de dikkat çekerek hizmet verilmesi beklenen noktalarda görevlerini hemen yapacaklarını belirtti.

Amcaoğlu Görevi Oğuz’a devretti

Maliye Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni hükümette Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na getirilen Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı görevini eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a devretti.

Amcaoğlu: Maliye’de 30 yıl

Görevini devreden Olgun Amcaoğlu törende yaptığı konuşmasında, yeni oluşan hükümetin içindeki görevlendirmelere binaen devir teslim yaptıklarını söyledi.

Görevi çok sevdiği arkadaşı, güvendiği Dursun Oğuz’a devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Amcaoğlu, bundan gurur duyduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı’nın geçtiği zor sürece değinen Olgun Amcaoğlu, bundan sonraki süreçte Bakan Oğuz ve yetişmiş bürokratların desteği ile Maliye Bakanlığı’nın çok daha iyi yerlere geleceğine inanç belirtti.

Covid-19’un etkilerinin 2021 yılına yansımalarının çok ağır hissedileceğini daha önce de dile getirdiğini anımsatan Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl yaşanması olası tehlikelerin farkında olarak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın, hazırlayacağı mevzuatlar, alacağı tedbirlerle yeni hükümetin ihtiyacı olacak finansman kaynaklarını yaratacağını, planlayacağını ödemelerini yapabilmesi için hareket geliştireceğine inanç belirten Amcaoğlu, görevi gönül rahatlığıyla Dursun Oğuz’a devrettiğini kaydetti.

Kapısından memur olarak girdiği Maliye’nin içinde 30 yıl geçirdiğini ifade eden Amcaoğlu, “Çocuğumdan ayrılıyor gibi üzülüyorum ama görev kutsaldır. Görevin şekli bizim için önemli değil, görevimiz insanlarımızın müreffeh yaşam seviyesine ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması” dedi.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın Dursun Oğuz’a hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.

Oğuz: Sorunları çözmek için çalışacağız

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Olgun Amcaoğlu’nun güzel dilekleri için teşekkür ederek, Maliye Bakanlığı’nda yaptığı hizmetler için Amcaoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Ekip çalışmasının, bürokratların önemine işaret eden Oğuz, bundan sonraki dönemde de ekip çalışmasıyla ülkeyi daha iyi duruma getirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Amacının ülkeye, halka hizmet olduğunu vurgulayan Oğuz, birçok eleştiriye rağmen pandemi sürecinde hükümetin ülkeyi çok iyi götürdüğünü kaydetti.

Ellerinden geldiğince, imkanları, şartları zorlayarak ülkenin daha iyi günlere ulaşmasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Oğuz, bunu bir takım ruhuyla ekip olarak, hükümet olarak yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Aldığı göreve layık olmaya çalışacağını dile getiren Oğuz, “Amcaoğlu Maliye Bakanlığı’nda bir isim bıraktı. İnşallah biz bu bayrağı daha ileriye götüreceğiz. Sorunları çözmek için çalışacağız” dedi.

Bakan Oğuz, Amcaoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Üstel: “Bayrağı daha ileriye götürmek için çalışacağım”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini Tolga Atakan’dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Tolga Atakan, Üstel’i tebrik ederek, zor bir dönemde zor bir bakanlık görevi üstlendiğini kaydetti.

“Ünal Bey yılların eskitemediği bir tecrübe” diyen Atakan, Üstel’in gerek vekil gerekse bakan olarak ülkeye birçok alanda hizmet ettiğini, bu bakanlık görevinde de en iyi şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inandığını ifade etti.

Atakan, kendilerinin de edindiği tecrübe ışığında, Üstel’in arzu etmesi halinde her türlü yardımı, desteği devletin devamlılığı esasında yapacağını söyleyerek, Üstel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Üstel de, bugün bir bayrak değişimi yaşandığına işaret ederek, çok sevdiği, Turizm ve Çevre Bakanı olduktan sonra Bakanlar Kurulu’nda aynı sıraları paylaştığı Tolga Atakan’dan hükümetin düşmesi ve yeni bir koalisyonun oluşmasıyla görevi devraldığını ifade etti.

Tolga Atakan’ın bakanlıkta güzel işlere imza attığını, , bütün zorluklara rağmen başarılı olduğunu ve bakanlığı iyi yerlere taşıdığını söyleyen Üstel, devraldığı bayrağı daha ileriye götürmenin çalışmalarını yapacağını kaydetti.

Ünal Üstel, Tolga Atakan ile de istişare içinde ülkedeki huzur ve mutluluğu sağlamak için el ele, birlik beraberlik içinde görevi götüreceğini belirterek, siyasi kimlikleri ayrı olsa bile aynı duygu ve heyecanı ülke için paylaştıklarını dile getirdi.

Üstel, ülke insanını hızlı bir şekilde rahat ettirecek her türlü konuda istişare edeceklerini ifade ederek, “İnanıyorum ki bu diyalog neticesinde ülkemizdeki gereken hizmeti birlikte vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Üstel, Atakan’a ve ekip arkadaşlarına yaptığı görevler nedeniyle teşekkürlerini sunarak, Tolga Atakan’a bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diledi.

Devir teslim töreninde Atakan Üstel’e, bir buket çiçek takdim ederken, Üstel de Atakan’a, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti.