Mahkum yakınları eylem yaptı

Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumların yakınları 'insanlık onuruna yakışır bir cezaevi ortamının oluşturulması, şartlı tahliye tüzüğünde değişikliğe gidilmesi ve mahkumlara eşit ve adil davranılması' talepleriyle cezaevi önünde eylem yaptı.

Eylemciler eylemde "Toplama kamp mı cezaevi mi?", "Sevdiklerimizi Covid-19'a kurban vermek istemiyoruz", "Mahkumuz, insanız, insanca yaşam hakkı istiyoruz" gibi pankartlar açtı.

Merkezi Cezaevi kapısının önünde gerçekleşen eylemde polisin geniş güvenlik önlemleri alması da dikkat çekti.

Fotoğraflar ve Götüntü: Derya Ulubatlı