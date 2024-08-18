“Mahkemelerde dijitalleşme ile yargı sürecini hızlandıracağız”

“Uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarına Mahkemeler tarafından caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmektedir – bu suçları işleyenlere Mahkemelerin müsamahası olmayacak” “Kağıtsız-dosyasız dava yapılmasını hedefliyoruz. Bu adımlar davaların sonuçlanmasını hızlandıracak”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarındaki artışa dikkati çekerek, bu tür suçların işlenmesine mahkemelerin müsamaha göstermeyeceğinin altını çizdi.

Özerdağ, mahkemelerin dijitalleşme çalışmalarından bahsederek, 2025 yılında kağıtsız-dosyasız dava yapılmasını kısmen geçilmesini hedeflediklerini belirtti.

Bu hafta sonu faal olacak mahkemelerin internet sitesinin çağa uygun şekilde düzenlendiğini söyleyen Özerdağ, Yüksek Seçim Kurulu için de ayrı bir internet sitesi ilk kez hazırlandığını kaydetti

Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle icra işlemlerinde büyük değişiklik olacağını belirten Özerdağ, icralarda büyük bir başarı ve hızla sağlanacağını ve hileli olarak icradan mal kaçırılmasının önüne geçileceğini anlattı.

Özerdağ, kayıt dışı verilen borçların ve haksız faizlerin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “halkı korumalıyız.” dedi.

Uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarındaki artışa dikkati çeken Özerdağ, bu tür suçlara mahkemelerin caydırıcı ceza vermekte olduğunu ve müsamaha göstermeyeceğinin altını çizdi.

Özerdağ, mahkemelerin kamu kurumları arasında yargıç ve personel olarak en güçlü kadrolara sahip olan ve en güvenilir kurum olduğunun da altını çizdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, hedeflerini ve çalışmalarını Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine anlattı.

“Kağıtsız-dosyasız yapılacak davalar, yargı sürecini hızlandıracak”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2007 yılından beridir güncellenmeyen Mahkemeler internet sitesinin yapay zeka kullanılarak mobil cihazlara uyumlu kullanabilecek şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Mahkemelerin internet sitesinde bütün mevzuat ve mahkeme kararlarına yapay zeka yardımı ile ulaşılabileceğini aktaran Özerdağ, mevcut sitedeki aramalarda bazı sorunlar olduğunun tespitinin ardından harekete geçtiklerini belirtti. Özerdağ, yeni internet sitesinin arama motorunda yapay zeka yardımı ile arama yapılacağının ve daha faydalı olacağına inandığını da ekledi.

Tüm dünyada mahkeme web siteleri en önemli veri tabanı ve bilgiye ulaşım kaynağıdır. Güncellenen web sitesinin gelişmiş ülke mahkemeleri siteleri ile kıyaslanabilecek seviyede olduğunu kaydeden Özerdağ, “İçerikte de düzenlemeler yapıldı. Çağa uygun bir şekilde web sitemimizi düzenledik.” dedi.

Birçok dosyalama, dosya takibi ve ücret ödeme gibi işlemin halen avukat portalı üzerinden yapıldığını da belirten Özerdağ, avukatların mobil cihazlar üzerinden de avukat portalına girerek dosyalama, dosya görüntüleme ve ücret ödeme gibi işlemler yapabileceğini kaydetti.

“Bir sonraki adım, kağıt-dosya olmadan mahkeme salonlarında dava yapılmasıdır.” diyen Özerdağ, kağıtsız-dosyasız dava yapılması için 2025 yılını hedef gösterdi ve bunun işlemleri de hızlandıracağını belirtti.

“Bilgi işlem sistemini daha da güçlendirmek için büyük bir çalışma içerisindeyiz.” diyen Özerdağ, “kağıt trafiğini ortadan kaldıracak” elektronik tebliğ sistemine ise mahkeme hazırdır ve e-devlet sisteminin tamamlanması ile birlikte geçilebileceğini söyledi. Özerdağ, mahkemelerdeki dijitalleşme ve elektronik tebliğin davaların sonuçlanma süreçlerini hızlandıracağına da dikkat çekti.

Özerdağ, Yüksek Seçim Kurulu için de ayrı bir internet sitesinin ilk kez hazırlandığını kaydetti. Mahkemenin bilgi-işlem kadrosunun çok iyi olduğunu ifade eden Özerdağ, ekibine teşekkür etti.

“Hileli olarak icradan mal kaçırılmasının önüne geçilecek”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü’nde yapılan ve Ağustos sonu yürürlüğe girmesi hedeflenen değişikliklerden de bahsetti.

Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’na bağlı yapılan tüzük değişikliği ile icrada büyük iyileşme ve sonuç elde etme fırsatı olacağını aktaran Özerdağ, hükümlü borçluların aleyhine hüküm çıkması ile birlikte bankalar Birliği ile oluşturulan online sistem üzerinden ülkede faaliyet gösteren bankalardaki mevduatlarına derhal tedbir konularak mahkemeye aktarılacağını ve mahkeme tarafından da hükümlü alacaklıya ödeneceğini belirtti. Özerdağ, hükümlü borçluların gerek kamu ve gerekse özel sektörden elde ettikleri maaşların mahkemenin uygun göreceği kısmının işveren tarafından direkt olarak mahkemeye ödenmesi sağlanarak alacaklılara ödeme yapılacağını anlattı. Özerdağ, bu uygulamaya yönelik Bankalar Birliği ile birlikte yapılan elektronik sistemin oluşturulması çalışmasının son aşamaya geldiğini de ekledi.

Özerdağ ayrıca, hükümlü borçluların adındaki motorlu araçların aleyhinde hüküm çıkması ile birlikte derhal tedbir konularak devir yasağı konulacağını ve satışına gidileceğini; hükümlü borçlunun icradan mal kaçırmak amacıyla hileli olarak aile mensuplarına veya 3.kişiler adına kaydettiği motorlu araçlar veya değerli eşyaların da icranın konusu olabileceğini ve hileli olarak icradan mal kaçırılmasının önüne geçileceğini de anlattı.

İcrada tutulan taşınır mallar için sürekli satış merkezleri kurulması hedefinden de bahseden Özerdağ, bu şekilde icrada tutulan mallar kolaylıkla satılabilecek ve kısa sürede hem alacaklının parasını alabileceğini hem de borçlunun borcundan kurtulabileceğini kaydetti.

Haksız faizler…

Açılan davalardan, eskiye göre azaldsa da, haksız faizler ve haksız borçlanmalar yapıldığını gördüklerini kaydeden Özerdağ, “Halkı korumalıyız.” diyerek, finans sektöründen kayıt dışı tutularak verilen borçların ve haksız faizlerin önüne geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Şartlı Tahliye Tüzüğü…

Şartlı Tahliye Tüzüğünün önemine vurgu yapan Özerdağ, cezalandırmanın prensibinin suç işleyenlerin ıslah edilerek topluma kazandırılması ve kamu menfaati gereği suç işleme eğilimi olan kişilere ibret verici, caydırıcı cezaların verilmesi olduğunu anlattı.

Sadece uzun hapis cezalarının verilmesinin ıslah edici olmadığına inanç belirten Özerdağ, Şartlı Tahliye Tüzüğü’ndeki yetkiler kullanılırken mahkumların gerçekten ıslah olmuş ve topluma kazandırılacak kişiler olduğundan emin olunması gerektiğini söyledi. Özerdağ modern ceza hukukunda kamu görevi gibi modern infaz kuralları bulunduğunu ve bu gibi cezaların verilebilmesi için mevzuatın değişiklik yapılarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

Özerdağ, Denetimli Serbestlik’ten yararlanan uyuşturucu madde bağımlılarının da denetim gözlem ve takiplerinin daha dikkatli yapılması için eksikliklerin giderilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarına müsamaha yok”

Güncel konulara da değinen Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarında ciddi artış olduğuna dikkati çekti, Mahkemelerin bilhassa uyuşturucu ithal eden veya satan kişilere müsamaha gösterilmediğine vurgu yaptı.

“Uyuşturucu ithal – verme (kaçakçılığı), tasarrufu ve satışı suçlarında ciddi artış vardır.” diyen Özerdağ, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıp satan kişilere karsı kararlardan takip edilebileceği üzere mahkemelerin hiçbir müsamahası olmadığını yineledi.

Özerdağ, “Ülkemize uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan, uyuşturucu satan veya satılmasına yardım eden, yataklık eden kim olursa olsun çok sert cezalarla cezalandırılmaktadır. Hiç kimsenin para kazanma hırsı amacıyla bu ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Mahkeme olarak bu kişilere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi kaçınılmazdır.” diye konuştu.

Uyuşturucu suçlarında polisin çok iyi çalıştığını belirterek, devletin bu konuda daha etkin politikalar yürütmesi beklentisini dile getiren Özerdağ, bilhassa okullardan ve ailelerden başlayarak eğitim ve koruma çalışmalarının yapılmasının, önleyici tedbirlerin ve denetimin önemine işaret etti.

“Aile içi şiddet suçlarına da etkin cezalar verilmesi kaçınılmazdır”

Aile içi şiddet suçlarında da ciddi artış yaşandığını belirten Özerdağ, bu tür suçlara da etkin cezalar verilmesinin kaçınılmaz olduğunun ve bu tür suçlara da mahkemelerin müsamaha göstermeyeceğinin altını çizdi.

“Kadın ve çocukların devletin güvencesinde olduğu hissettirilmeli.” diyen Özerdağ, devletten bu alanda da etkin denetleme ve önleme adına adımlar atmasını beklediklerini kaydetti.

Özerdağ, “Boşanmış ailelerde bu tür suçların arttığı ve boşanmış ailelerin çocuklarının ruhsal olarak olumsuz etkilenebildiğini görüyoruz. Ülkemizde yaşanan yüksek oranlardaki boşanmalar nedeniyle çocuk ve gençlerimizin boşanmalardan en az oranda etkilenmesini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Boşanan anne ve babalara tavsiyem eşler arasındaki sorunlarla ilgili çocuk ve gençlerin etkilenmeyecek şekilde davranmalarını sağlamalarıdır.” ifadelerini kullandı.

“Yargıç kadromuza büyük bir güven duymaktayım”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yargıç kadrosundan ve mahkemelerin güvenirliğinden de bahsetti.

Özerdağ, “genç, dinamik, iyi eğitimli ve güvenilir” olarak nitelediği yargıç kadrosunun dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile kıyaslanabilecek seviyede olduğunu vurguladı.”

Son açılan münhalle yurtdışında eğitim görmüş, çok iyi yabancı dil bilen ve uzun vadede yargıya büyük hizmet verecek üç yargıcın alındığını belirten Özerdağ, yargıç kadrosuna büyük bir güven duyduğunu vurguladı.

Özerdağ, Haziran 2024 ayında yapılan bir araştırmada mahkemelerin ülkenin en güvenilir kurumu olduğunun tekrardan tespit edildiğini de ifade ederek, “Bu araştırmada güvenilirlik seviyesinin bugüne kadarki en yüksek orana ulaşması ayrıca bizde büyük bir memnuniyet yaratmıştır.” dedi.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)