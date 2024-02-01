Seferberliğe gitmeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu bugün Lefkoşa’daki Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı, savcılığın, Karapaşaoğlu hakkında bir dava daha hazırlığında olması nedeniyle yargıç, duruşmayı 14 Mart’a erteledi.

Geçtiğimiz hafta da vicdani retçi Mustafa Hürben seferberliğe gitmeyi reddetmiş ve 3 gün süreyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karapaşaoğlu’nun davasında da yargıcın, davayı ertelerken Meclis Komitesi’nde Genel Kurul’a sevk edilmeyi bekleyen ve vicdani reddi de içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na bir kez daha işaret etmesi dikkat çekti.

Davanın ardından basına açıklamalarda bulunan Karapaşaoğlu, vicdani reddin bir “sivilleşme” mücadelesi olduğunu vurgulayarak, “Sizden rica etmiyoruz; insan hak ve özgürlüklerini bize vereceksiniz” dedi, Kıbrıs Türk toplumuna “uyanmaları” yönünde çağrı yaptı.

Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı:

“Mahkemeler, yeni bir vicdani retçiyi hapse atmak istemiyor, bir şeyler yapın diyor”

ASAL Şube önünde açıklama yapan Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı, yargıcın, Karapaşaoğlu hakkında hazırlanmakta olan bir davanın daha olması nedeniyle, Mecliste bekleyen ve vicdani reddi de içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na işaret ederek davayı 14 Mart’a ertelediğini söyledi.

“Gelinen nokta bir kez daha gösteriyor ki olay bir kez daha Meclise havale edilmektedir” diyen Kanatlı, “Mahkemeler, yeni bir vicdani retçiyi hapse atmak istemiyor, bir şeyler yapın diyor” şeklinde konuştu.

Tüm vicdani retçilere ve barış aktivistlerine seslenen Kanatlı, “Bulduğunuz her vekile derdinizi anlatın” dedi.

Kanatlı, 14 Mart’ta yeniden Askeri Mahkeme önünde olacaklarını belirtti.

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu:

“Vicdani ret, sivilleşme mücadelesidir”

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu ise 2022 yılından kalan bir dava nedeniyle mahkemeye çıkarıldığını anımsattı, savcılığın, kendisi hakkında yeni bir dosya hazırlığında olduğunu öğrendiklerini belirtti.

14 Mart’ta iki davadan yargılanmasının muhtemel olduğunu söyleyen Karapaşaoğlu, yine seferberliği reddettiği ve para cezasını ödemediği için 2019 yılında cezaevine gönderildiğini anımsattı.

Karapaşaoğlu, “Kıbrıslı Türkler 1950’lerden bu yana sivil bir yaşam içerisinde değildir. Kadınlar, işçiler, LGBT+ bireyler, vicdani retçiler… Tümünün insan hak ve özgürlükleri çiğnenmekte. Vicdani ret mücadelesi, aynı zamanda sivilleşme mücadelesidir” şeklinde konuştu.

“İnsan hak ve özgürlüklerini bize vereceksiniz. Sizden rica etmiyoruz” diyen Karapaşaoğlu, “İnsanlar, hak ve özgürlükleriyle insan olur. Biz Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlar, insanız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Batılı ülkelerde insanlara nasıl saygı duyuluyorsa, Kıbrıs’ın kuzeyinde de değerlerimize, kültürümüze saygı duyulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Karapaşaoğlu, “Vicdani ret sivil itaatsizlik eylemidir. Biz direnmeye devam edeceğiz. Siz bize istediğiniz kadar para cezası kesin dava açın. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras demokrasidir, insan haklarıdır. Kıbrıslı Türkler artık uyansın, insan olduklarını hatırlasın, rejime bağırsın” şeklinde konuştu.