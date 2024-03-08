MAHKEME İLANI

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Genel İstida (Vasi) No: 53/2023

Fasıl 277, Küçüklerin ve Mahcurların Vesayeti Yasası hakkında.

Korkuteli Köyü sakinlerinden Küçük Riyad yavuz ve Küçük muhammadali yavuz meselesi hakkında.

Müstedi: Emine CİLDAN N/D Emine ÇİLDAN,Lale Sokak No:4,Korkuteli-Gazimağusa.

ile

M/Aleyh: Nacid YAVUZ,Öğretmenler Cad.Niyazi Restaurant üzeri,Kat:2,Daire 12, Gönyeli-Lefkoşa.

Arasında .

Müstedi Emine CİLDAN N/D Emine ÇİLDAN TARAFINDAN İHBARLI İSTİDA:

Bütün ilgili kişiler, müstedinin işbu başvurusunun dinleneceği ............/............./2023 tarihinde saat 08:30’da Gazi Mağusa Kaza Mahkemesinde hazır bulunmaya davet olunurlar.

Müstedinin başvuru ile ilgili talepleri :

Küçük Riyad yavuz ve Küçük muhammadali yavuz ’un vasiliğine anneannesi olan Emine CILDAN n/d Emine ÇİLDAN’ın atanması yönünde EMİR,

Mahkemenin uygun göreceği bir Çare ve/veya EMİR verilmesidir.

Başvuru, Fasıl 277 madde 2, 3(1)(c), 4, 5, 7(b)(g),11, 19, 21, 23 v.d ilgili maddelerine dayanır.

Başvuru, Avukat Öner ŞERİFOĞLU & Av.Eylem ŞERİFOĞLU tarafından hazırlandı.

Tebliğ Adresi: EYLEM HUKUK BÜROSU

Evkaf Apt., K.2 D.7, Mağusa.

Dosyalandığı Tarih: 11/05/2023 Av. Öner ŞERİFOĞLU

Dinleneceği Tarih: ......../....../2023 &

Av. Eylem ŞERİFOĞLU

(Müstedi Tarafından Avukatlar)

MUKAYYİT.

Sn: Nacid YAVUZ, Öğretmenler Cad.Niyazi Restaurant üzeri,Kat:2,Daire 12, Gönyeli-Lefkoşa.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Genel İstida (Vasi) No: 53/2023

Küçüklerin ve Mahcurların Vesayet Altına Alınması Yasası Fasıl 277 hakkında.

Korkuteli sakinlerinden Küçük Riyad yavuz ve Küçük muhammadali yavuz meselesi hakkında.

Müstedi: Emine CİLDAN N/D Emine ÇİLDAN,Lale Sokak No:4,Korkuteli-Gazimağusa.

ile

M/Aleyh: Nacid YAVUZ,Öğretmenler Cad.Niyazi Restaurant üzeri,Kat:2,Daire 12, Gönyeli-Lefkoşa.

Arasında .

YEMİN BELGESİ

Aşağıdaki imza sahibi ben Emine CİLDAN N/D Emine ÇİLDAN, yemin eder, belirttiklerimin doğru olduğunu beyan ederim.

Yukarıda, ünvan ve numarası görülen başvuruda müstedi olarak bulunmakta, bu sıfatla yemin yapmaktayım.

Küçük Riyad yavuz (D.T:18.06.2014) ve Küçük muhammadali yavuz (D.T:23.07.2015) torunlarım olup, kızım Yasemin Çıldan n/d Yasemin Yavuz 10.06.2020 tarihinde m/aleyhten Aile Dava No:143/2017 numaralı dava tahtında boşanmıştır.

Kızım Yasemin Çıldan n/d Yasemin Yavuz sağlık sorunları ve/veya rahatsızlığından ötürü 23.01.2022 tarihinde vefat etti.

M/Aleyh, kızımla olan evliliği süresince ve/veya kızımın rahatsılığı döneminde ve/veya kızım vefat ettikten sonra bizleri ve/veya küçükleri arayıp sormadı,küçüklerin ihtiyaçları ile ilgilenmemiştir.,

M/Aleyh ile herhangibir iletişim olmadığı gibi nerede olduğu ,ne iş yaptığını da bilmemekteyim.

M/aleyh, boşanma hükmünden sonra küçüklerin nafakalarını ödemediği gibi küçükleri bir gün bile olsun gelip görmedi ve/veya küçüklerin nasıl olduğunu merak etmedi ve/veya arayıp sormadı ve/veya küçüklerin baba figürünü unutmasına fırsat verdi ve/veya küçüklerin maddi,manevi ihityaçları ile hiçbir zaman ilgilenmemiştir.Küçükler babalarının kim olduğunu bilmemektedirler.

Küçüklerin tüm ihtiyaçları, bakımı, yeme-içmesi, sağlık giderleri, eğitim-öğretim giderleri ben , eşim , dayısı ve teyzesi tarafından karşılanmaktadır.

Ben T.C.’den emekli bir kişi olup SSK’dan 3,000 TL emekli maaşı almaktayım.Eşim ise engelli statüsünde takriben 7,000 TL maaş almakta,oğlum Aksa Elektrik Santralinde çalışmakta olup 7,350 TL ve/veya o civarda maaş almaktadır.Kızım lise öğrencisi olup Korkuteli Köyünde kendimize ait ikametgahımız mevcut olup küçükler ile birlikte çok uzun süreden beridir beraber kalmaktayız.

Küçükler şuan Dörtyol ilkokulunda eğitim-öğretim görmektedirler ve ikamet ettiğimiz sokak içerisinde bulunan evlerde yaşayan tüm bireyler akrabamız olup küçükler hiçbir zaman yalnız kalmadılar ve/veya yalnız kalmaycaklar ve/veya yabancılık çekmeyeceklerdir.

Kızım vefat ettikten sonra küçüklerin eğitim ihtiyaçları ve/veya sağlık ihtiyaçları için resmi kurum ve/veya kuruluşlarda imzalamam gereken evraklar olup ilgili memur ve/veya kişiler, anne veya baba veya yasal vasiyi hazır görmek istemesinden dolayı küçükler sürekli mağdur olmakta ve/veya üzüntü çekmekte ve/veya problem yaşamaktayız.

Küçüklerin annesi yukarıda da belirttiğim gibi 23.01.2022 vefat etti.M/Aleyh bir çok kriminal olaya karışmış (Alkol tesiri altında araç kullanma , Dükkan Açma,Mahkeme Emrine Riayetsizlik vb.) ve/veya sabıkaları olan bir kişi olup Polis Örgütü tarafından aranmakta olup nerde olduğu tarafımızdan da bilinmemektedir.Küçükler işbu durum karşısında çok mağduriyet yaşamaktadırlar.

Küçüklere , Sosyal Yardım maaşı ve/veya maddi katkı bağlanabilmesi için Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gidip gerekli görüşmeleri ve/veya işlemleri başlatmış bulunmaktayım.İlgili daireden aldığım bilgi ve/veya görüş ışığında vasilik müracaatı yapmam konusunda beni bilgilendirip daire olarak da gerekli işlemleri başlattıklarını ve/veya araştırma yapacaklarını ve/veya araştırmalar sonucu olumlu netice alacağımı ve/veya vasi atanmamda sakınca olmadığı hususunda ön bilgi almış bulunmaktayım.

Küçükler,doğumdan itibaren benimle ve/veya bizler ile Korkuteli köyünde vakit geçirmekte ve/veya ikamet etmeye devam etmekte ve/veya benim anneanneleri olarak vasi atanmam küçükler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağı gibi ,küçüklerin menfaatleri olumsuz yönde etkilenmeyecektir.

Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi benim vasi atanmam hususuna sıcak bakmaktadır.

Küçüklerle ilgili vasi tayininde Mahkemenin dikkate alması gerekli en önemli faktör, küçüklerin refah ve çıkarları olduğuna göre, Mahkemenin bu faktörü dikkate alarak beni küçüklerin vasisi olarak ataması küçüklerin refah ve yararına olduğuna inanmaktayım.

En iyi bilgi ve kanaatime, aldığım hukuki danışmaya atfen beyan ettiklerim ışığında, başvuru gereğince emir verilmesini talep ederim.

..../...../2023 tarihinde Yemin Eden

huzurunda yemin ve Emine CİLDAN N/D Emine ÇİLDAN

imza edilmiştir. KK No:

MUKAYYİT.