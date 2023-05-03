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Dayanışma
GİKAD’dan Dayanışma Platformu’na 300 bin TL bağış
Mahkeme ilanı
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı
Karayolları Dairesi’nden hırsızlık ve kasti hasar meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı
Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine getirildi
24 yaşındaki “hacker” cinayeti itiraf etti
Keravnos: "Büyük iş insanları kuzeydeki taşınmazlarını satıyor"
Rauf Kasımov’un öğrencilerinden Şampiyon Melekler anısına Kıbrıs Piyano Resitali
Hafta sonu ve pazartesi sağanak bekleniyor
“Sahte sigorta poliçesi hazırladı”
Lefkoşa
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Mahkeme ilanı
Mahkeme ilanı
Mahkeme ilanı
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Etiketler :
mahkeme ilanı