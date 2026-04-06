Mahkeme, davayı 9 Nisan'a erteledi

Ertuğrul Senova

Hükümetin, Meclise darbe yapıp hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya yönelik yayımladığı yasa gücünde kararnamelerle ilgili dava, karşı tarafın da dinlenmesi amacıyla 9 Nisan'da ertelendi.

Kamuda örgütlü sendikalar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) yasa gücünde kararnamelerin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davalar görüşüldü. Anayasa Mahkemesi yargıçları, karşı tarafın; yani, hükümetin de dinlenilmesi amacıyla davayı 9 Nisan gününe erteledi.