Mağusa’ya su verilemiyor
Ana hat üzerindeki patlak nedeniyle Mağusa’ya su verilemediği açıklanırken, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi.
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Ana hat üzerindeki patlak nedeniyle Mağusa’ya su verilemediği açıklanırken, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi’nde Salamis Otel yakınlarındaki patlaktan dolayı Mağusa’ya gelen suyun dün itibarıyla tamamen kesildiği ifade edildi.
Açıklamada, Su İşleri Dairesi’nin sorumluluğu ve kontrolündeki hat üzerindeki çalışmanın 4 gün sürebileceği konusunda bilgi verildiği aktarıldı.
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