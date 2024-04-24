“Mağusalının çocukluğunda ilk kez denize girdiği bölge, halk plajı olacak”

Gazimağusa Belediyesi,Gülseren Plajı’nın Karakol Bölgesi'ne yakın olan kısmının kısa bir zaman içinde halk plajı olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu bölgenin, Mağusa halkının denize ilk kez girdiği yer olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazimağusalı, hasret kaldığı denize artık şehrin merkezinde olan bir bölgeden ulaşabilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay bu kapsamda yaptığı açıklamada, birçok Mağusalı'nın çocukluğunda ilk kez denize girdiği bölge olan Gülseren Plajı’nın Karakol Bölgesi'ne yakın olan kısmında, kısa bir zaman içinde belediyemiz tarafından hazırlanacak güzel bir tesisle birlikte halk plajı olarak hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi.

Şehrimizin denizle daha fazla noktada buluşabilmesi adına önemli ve sevindirici bu gelişmeyi Mağusalı ile paylaşan Başkan Uluçay, "denizlerimizin tüm halkımız için erişilebilir olması adına çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu."