CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Mağusa Taksicileri ve KKTC Taksicilerinden Meclise ve Ulaştırma Bakanlığına Mektupları Var” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, “Mağusalı taksiciler evine ekmek götüremiyor” diyerek taksicilerin Cumhuriyet Meclisi ile Ulaştırma Bakanı’na hitaben yazdığı mektubu kürsüden okudu.

Genel kurulun dünkü birleşiminde komiteye geri çekilen yasa tasarısına işaret ederek, Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştiren Hamzaoğulları, korsan taşımacılığın önlenebilmesi için denetim yapılması gerektiğini, bunun için de bu yasanın bir an önce geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Otobüs taşımacılığıyla ilgili de konuşan Hamzaoğulları, 19 yıllık otobüslerin ülkeye getirilmesine izin verildiğini kaydederek, yolcu güvenliğinin olmadığını ve otobüslerin altlarının çürüdüğünü ifade etti.

Hamzaoğulları, şubatın sonuna gelindiğini ancak taşımacılık konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerinden söz alarak Hamzaoğulları'nı yanıtladı. Protokolün ücreti belirlemediğini, ücreti belirleyenin İzin Kurulu’nun tarifesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu konudaki sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu'nun yanıtının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.