Mağusa'daki "sivil darbe" eylemine polis engeli: Gözaltılar var

Türkiye'de, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu dahil yüzlerde kisinin gözaltına alındığı 19 Mart Sivil Darbesi'ni karşı Mağusa'da protesto düzenleniyor.

Düzenlenen eylem kapsamında DAÜ'den Mağusa'daki TC Elçiliği'ne yürümeye çalışan yüzlerce öğrenci polis engeliyle karşılaştı.

Öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı.

YENİDÜZEN'in bölgeden edindiği bilgilere göre çevik kuvvet, okula giriş çıkışı engelledi.

Öte yandan bazı öğrencilerin gözaltına alındığı, ardından salıverildiği öğrenildi.

Yaşanan arbedenin ardından öğrenciler, DAÜ içerisinde oturma eylemine başladı.

YENİDÜZEN'in olay yerinden elde ettiği bilgilere göre polis, öğrencilerin DAÜ'den çıkışlarına izin vermiyor.

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü, DAÜ'deki eyleme destek verenler arasında...

Eylem sırasında, bir öğrenci tarafından yapılan basın açıklamasında, "Hem Türkiye'de, hem de Türkiye'den Kıbrıs'a yönelen gerici politikalara karşı dik duruş sergileneceği" belirtildi.

"Faşizme geçit vermeyeceğiz, özgür yarınlar için mücadeleye devam edeceğiz" denilen açıklamanın ardından, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'den Kıbrıs'ın kuzeyindeki demokrasiye yönelik müdahale politikalarına karşı da ses yükseltildi.