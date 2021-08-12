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Mağusa’da yerli zeytin hasadı 17 Eylül’de başlayacak

Mağusa’da yerli zeytin hasadı 17 Eylül’de başlayacak

Mağusa Kaymakamlığı, Mağusa ilçesi Gemlik ve yerli zeytin hasadına başlama tarihlerini duyurdu.

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Mağusa Kaymakamlığı, Mağusa ilçesi Gemlik ve yerli zeytin hasadına başlama tarihlerini duyurdu.

Mağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mağusa ilçesinde 2021 yılı "Gemlik zeytini” hasadına başlama tarihinin 3 Eylül, “yerli zeytin” hasadına başlama tarihinin ise 17 Eylül olduğu bildirildi.

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