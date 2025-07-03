Mağusa’da tır alev aldı

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Sema Otel önlerinde saat 17.00 sıralarında seyir halinde bulunan, arkasında balya yüklü bir tırda yangın çıktı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi’ne ait su tankerleri ile özel şirketlere ait araçlar müdahale etti.

Yangın sonucu tır aracı ile arkasında yüklü bulunan balyalar yandı. Alevlerin tırın yakınında park halinde bulunan UY 261 plakalı araca sıçraması sonucu ise araç kısmen yanarak maddi hasar gördü.

Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAF: GADARA MEDYA