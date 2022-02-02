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Mağusa’da tabanca mermisi bulundu  

Mağusa’da tabanca mermisi bulundu  

Mağusa’da, bir evde Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 9 adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı

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Mağusa’da, 25 yaşındaki A.S.’nin evinde Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 9 adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

Esentepe’de soygun meselesinden tutuklanan şahsın evinde 2 tabanca bulundu    

Esentepe’de meydana gelen “Soygun” meselesinde zanlı olarak tutuklu bulunan 24 yaşındaki  M.T.’nin  sorumluluğunda bulunan Güzelyurt’taki bir evde yapılan aramada, 9 mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor. 

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