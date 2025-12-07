Mağusa’da sulak alanlar için farkındalık etkinliği
Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, sulak alanların korunması ve bu alanlara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bir buluşma düzenliyor.
“Sulak Alanlar Buluşması” adıyla gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar bir akşam çayı eşliğinde sulak alanları tanıyacak, yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine sohbet edecek.
Sanatçı, zanaatçı, eğitimci, belgeselci, gazeteci, hikayeci ve tasarımcıların da katkı koyacağı etkinlik, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 17.00’de Mağusa Bandabuliya’da yapılacak.
