LAÜ’de “Farkındalık Yaratan Kadınlar” paneli gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Farkındalık Yaratan Kadınlar” paneli gerçekleştirildi. LAÜ Kadın Yöneticileri ve Dekanları tarafından organize edilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde topluma ilham veren kadınların deneyimleri paylaşıldı. Panele, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, kadın girişimci Hidayet Özuysal ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurçin İncirli konuk oldu.

Özkurt panelde medyada kadın temsiliyeti ve BRTK’nın yayın politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özkurt, kamu yayıncılığının toplumda farkındalık yaratma açısından önemli roller üstlendiğini belirterek BRTK’nın toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeye çalıştığını, kadınların yanı sıra çocuklar ve engelliler özelinde de yayınlarına dikkat ettiklerini vurguladı. Bunun toplumsal sorumluluk olduğunun altını çizen BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kadın yöneticilerin medya sektöründe daha fazla yer almalarının önemine değindi.

Hem hekimlik hem de toplumsal farkındalık çalışmalarındaki başarılarıyla öne çıkan, çocuk gelişimi ve sağlığı alanında deneyimli uzman Dr. İncirli ise, kariyer yolculuğundan ve toplumsal farkındalık oluşturma konusundaki deneyimlerinden söz etti. Evkaf bünyesindeki İyilik Gönüllüleri’nin Güzelyurt bölgesindeki faaliyetlerini yürüten Dr. İncirli bu kapsamda yaptıkları çalışmalara da değinerek “iyiliğin bulaşıcı olduğunu” vurguladı. “Bir elin verdiğini diğerinin bilmemesi” anlayışına da değinen Dr. Nurçin İncirli, sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından anne, aile ve toplumun rolüne değindi. Çocuk yetiştirmede annelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Dr. İncirli, dijital medyanın ve ekran kullanımının çocuk sağlığı açısından tehditlerine de değindi.

Kendi işini kurup yöneterek ekonomik hayata aktif katılım sağlayan kadın girişimci Özuysal da işletmesinin kuruluş serüveninden bahsederek, girişimcilik ile ilgili yaşamış olduğu tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Kendi işini kurma fikrinin hep aklında olduğunu belirten Özuysal, bu fikrini eyleme dönüştürmeden önce profesyonel olarak zaten çalıştığını kaydederek işinden ayrılıp, rahatlık alanından çıkıp kendi işini kurma fikrine yöneldiğini, bu anlamda özellikle ürünlerinde standardı tutturma noktasında çok uğraş verdiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs’ta kadın girişimci olmanın fırsatları da beraberinde getirdiğini kaydeden Hidayet Özuysal teşvik konusunda başlarda zorluk yaşadığını kaydederek kendisine küçük küçük hedefler koymak suretiyle bu süreci atlattığını söyledi.

Panelin sonunda; davetlerinden ötürü LAÜ’ye teşekkürlerini ileten konuklara, LAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.