Değirmenlik Akıncılar Belediyesi festival takvimini açıkladı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB), 2026 yılı boyunca düzenlenecek festival ve şenliklerin tarihlerini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgenin kültürel değerlerini yaşatmayı ve sosyal yaşamı canlandırmayı amaçlayan etkinlikler, 5 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 13. Yiğitler Gafgarıt Festivali ile başlayacak.

Etkinlikler; 19 Nisan Pazar günü yapılacak 11. Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali, 3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek XXI. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek 12. Dünya Çocuk Günü Şenliği ve 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak 4. Dilekkaya Hellim Festivali ile devam edecek.

Festival sezonu, 11 Ekim Pazar günü düzenlenecek XXII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı ile sona erecek.

Belediye, söz konusu etkinliklerin hem bölge ekonomisine katkı sağlayacağını hem de kültürel mirasın yaşatılmasına önemli destek vereceğini belirtti.