Girne Halk Kütüphanesi’nde çocuk sanat programı çekilecek
Kültür Dairesi ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde Girne Halk Kütüphanesi’nde çocuk sanat programı çekilecek.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun program yapımcılarından İpek Halim’in sunduğu Art Talks 4 Kids isimli çocuk sanat programının çekimi pazartesi günü Girne Halk Kütüphanesi’nde yapılacak.
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un uzun zamandır sürdürdükleri iş birliği sonucu hazırlanacak, dünyaca ünlü ressam Claude Monet’nin tanıtılacağı programda 23 Nisan İlkokulu öğrencileri ağırlanacak.
Programa 23 Nisan haftasında BRT 1’de yayınlanacak “Uçurtma” programında yer verilecek.
