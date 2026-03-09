Elektrikli Araç Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Elektrikli araçlar, yakıt maliyetlerini düşürme ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltma konusundaki üstünlükleri sayesinde Türkiye'de ve dünyada giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu büyüyen ilgiyle birlikte, elektrikli araç sahiplerinin karşılaştığı en önemli sorulardan biri de şudur: Aracımı nasıl doğru sigortalayabilirim? Çünkü elektrikli araçların teknolojik yapısı, geleneksel sigorta poliçelerinin ötesinde özel bir güvence gerektirmektedir. Bu yazıda, elektrikli araç sigortası yaptırırken göz önünde bulundurmanız gereken tüm kritik noktaları ele alıyoruz.

Elektrikli Araç Sigortası Kasko’dan Farklı mı?

İçten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, elektrikli araçların teknolojik bileşenleri çok daha karmaşık ve maliyetlidir. Güç elektroniği, şarj sistemi ve elektrik motoru gibi unsurlar; standart bir kasko poliçesinin kapsadığı hasar türlerinin çok ötesine geçen riskler barındırır. Örneğin yalnızca batarya değişiminin maliyeti, bazı modellerde aracın toplam değerinin önemli bir bölümüne ulaşabilmektedir. Bu nedenle elektrikli araç sahiplerinin, standart kasko yerine bu araçlara özel tasarlanmış bir elektrikli araç kaskosu tercih etmesi büyük önem taşır.

Piyasada birbirinden farklı içerik ve fiyatlarda pek çok seçenek bulunduğundan, en uygun poliçeyi bulmak için birden fazla sigorta şirketinden elektrikli araç kasko teklifi almak büyük önem taşır. Teklifleri yalnızca fiyat üzerinden değil; güç kablosu güvencesi, anlaşmalı servis ağı ve yol yardım hizmetleri gibi kapsam unsurları açısından da karşılaştırmak gerekir.

Güç Kablosu ve Şarj Ekipmanları Güvencesi

Elektrikli araçların şarj kabloları hem değerli hem de günlük kullanımda çeşitli risklere maruz kalan ekipmanlardır. Kamuya açık alanlarda araç şarj ederken kablolara takılma sonucu düşme, yaralanma hatta ölüm gibi ciddi tehlikeler söz konusu olabilir. Aşınmış veya zarar görmüş kablolardan kaynaklanan elektrik çarpması da göz ardı edilemeyecek bir risktir. Bu risklere karşı güvence altına alınmak için poliçenizde güç kablosu teminatının bulunduğundan emin olun. İyi tasarlanmış bir elektrikli araba kasko poliçesi, yalnızca kablo arızasını değil; kablo kaynaklı kaza ve yaralanma durumlarını da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Yol Yardımı ve Şarj Desteği

Benzinli araçlarda yakıt bitmesi ciddi bir sorun oluşturmazken, elektrikli araçlarda bataryanın tükenmesi aracın tamamen devre dışı kalmasına neden olabilir. Bu senaryo özellikle şarj altyapısının henüz yeterince yaygınlaşmadığı bölgelerde gerçek bir tehdit oluşturur. Tercih edeceğiniz kaskonun, acil şarj desteği veya en yakın şarj istasyonuna çekici hizmeti sunup sunmadığını mutlaka sorgulayın. 7/24 yol yardımı ve asistans hizmetleri, elektrikli araç sahipleri için olmazsa olmaz bir güvencedir.

Standart Kasko Teminatlarının Önemi

Elektrikli araçlara özel teminatların yanı sıra kapsamlı bir kasko poliçesi şu standart güvenceleri de barındırmalıdır: çarpma ve çarpışma hasarları, yangın ve infilak, hırsızlık, sel ve su baskını, deprem ve doğal afetler, cam kırılması, koltuk ferdi kaza teminatı ve hukuksal koruma. Bu temel teminatların tamamının poliçenizde yer aldığından emin olmak, beklenmedik her türlü duruma karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Bunlara ek olarak sigorta şirketlerinden anahtar kaybı, yetkisiz çekme ve çekilme zararları, aksesuar teminatı ve ikame araç hizmetleri de aracınızı daha kapsamlı bir şekilde korumak için talep edilebilir.