Türk girişimci Ozan Dökmecioğlu’nun şirketi Boston’da konut projelerini sürdürüyor

Boston merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi DND Homes’un, ABD ve Kuzey Kıbrıs’taki projeleriyle toplam yatırım portföyünün yaklaşık 400 milyon dolar büyüklüğe ulaştığı bildirildi.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, kurucusu ve CEO’su Ozan Dökmecioğlu liderliğinde faaliyet gösteren DND Homes, ABD’nin önemli gayrimenkul pazarları arasında yer alan Boston ve Cambridge bölgelerinde çoklu konut projeleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Allston’da 145 konutluk proje

Şirketin Boston’un Allston bölgesinde, 201–207 Brighton Avenue adresinde planlanan yeni projesinin altı katlı ve 145 konut biriminden oluşmasının öngörüldüğü belirtildi. Projenin, şehirde son yıllarda öne çıkan araçsız yaşam konsepti çerçevesinde geliştirilen konut projeleri arasında gösterildiği ifade edildi.

East Boston’da 109 konutluk rezidans

DND Homes’un Boston’daki bir diğer yatırımının ise 9 Chelsea Street adresinde geliştirilen 109 konutluk rezidans projesi olduğu kaydedildi. East Boston’daki Maverick Square bölgesinde yer alan projede konutların yanı sıra ticari alanların da bulunmasının planlandığı aktarıldı.

Cambridge’te yeni proje planı

Şirketin ayrıca Cambridge’te de yeni bir konut projesi üzerinde çalıştığı belirtildi. Harvard University’ne yürüme mesafesinde bulunan Western Avenue üzerindeki üç parselin portföye dahil edildiği ve bu alanda yaklaşık 120 konutluk bir rezidans projesi geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Portföy büyüklüğü

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre DND Homes’un Boston ve Cambridge’te yürüttüğü projeler kapsamında Allston’da 145, East Boston’da 109 ve Cambridge’te 120 konutluk geliştirme planları bulunuyor. Yeni projelerle birlikte şirketin şehirde yaklaşık 800 konutluk bir geliştirme hedefi olduğu belirtiliyor.

DND Homes’un ABD ve Kuzey Kıbrıs’taki projeleriyle toplam yatırım portföyünün ise yaklaşık 400 milyon dolar seviyesine ulaştığı ifade edildi.