DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan sağlığını korumayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi en kutsal görevlerinden biri olarak üstlenen hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.

Sağlık hizmetleri, toplumların refahı ve sürdürülebilir gelişimi açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Büyük bir özveri, sabır ve sorumluluk bilinciyle görev yapan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak gece gündüz demeden fedakârca hizmet vermektedir. Bu anlamlı meslek, yalnızca bilgi ve bilimle değil; aynı zamanda vicdan, merhamet ve insan sevgisiyle de icra edilmektedir.

Özellikle son yıllarda yaşanan küresel sağlık krizleri, sağlık çalışanlarımızın toplum için ne kadar hayati bir role sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zorlu koşullar altında dahi görevlerini büyük bir kararlılıkla sürdüren tüm sağlık emekçilerimiz, insanlığa umut olmaya devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalar, eğitim faaliyetleri ve tıp ile sağlık alanındaki akademik çalışmalarımızla topluma katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Tıp ve sağlık alanında yetişen nitelikli bireylerin gelecekte insanlığa değer katacağına olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, insan hayatını korumak ve daha sağlıklı bir toplum için fedakârca çalışan tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, bu alanlarda hizmet veren değerli akademisyenlerimizin ve yine bu alanlarda eğitim görmekte olan değerli öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm