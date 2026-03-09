Myrsini Aristidou'nun yönettiği Kıbrıs filmi “Tutun Bana”, 45. İstanbul Film Festivali’nde

Bu yıl 45. Kez sinemaseverlerle buluşacak ve 9-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’un farklı semtlerindeki birçok sinema salonu ile kültür-merkezinde yer alacak Türkiye’nin en büyük sinema buluşması İstanbul Film Festivali’nde yavaş yavaş bölümlerle ilgili detaylar da yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Sundance’den İstanbul’a festivalleri dolaşan Kıbrıs-Danimarka-Yunanistan ortak yapımı

Kıbrıs-Danimarka-Yunanistan ortak yapımı olan Kıbrıslı yönetmen Myrsini Aristidou'nun bol ödüllü ilk uzun metraj filmi HOLD ONTO ME (Κράτα Με)-Tutun Bana, 45.İFF’nin Genç Ustalar bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Christos Passalis (Aris) ve Maria Petrova (Iris) ikilisinin harika performansları ile de2026 Sundance İzleyici Ödülü – Dünya Sineması (Kurmaca) başta olmak üzere birçok ödüle uzanan 2025 yapımı 102 dakikalık film bu yılki festivalde gösterilecek.

11 yaşındaki Iris, uzun zamandır görüşmediği babası Aris'in kendi babasının cenazesi için şehre geri döndüğünü öğrenir. Onu tanımaya kararlı olan Iris, onu kendi başına saklandığı harap bir tersanede bulur. İnatçı bir yeniden bağlantı kurma girişimi olarak başlayan şey, yavaş yavaş kırılgan bir bağa dönüşür.

21. Köprüde Buluşmalar’ın Film Geliştirme Platformu’nda 9 proje yarışacak

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu 21. Köprüde Buluşmalar’ın Film Geliştirme Platformu(FGP) bu yıl 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Platformda Türkiye’den uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projeler, ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirecek ve uluslararası sektör profesyonelleriyle birebir toplantılar yapacak. Köprüde Buluşmalar, platforma seçilen projelerin uluslararası iş birliklerine destek olmayı hedefliyor.

Bu yıl FGP’ye başvuran 103 proje, Köprüde Buluşmalar seçici kurulunda yer alan yapımcı Aslı Filiz, yapımcı ve satış temsilcisi Denis Krupnov, yapımcı Melanie Blocksdorf ile festival yönetmeni Tsveta Dobreva tarafından değerlendirildi ve dokuz proje platforma seçildi. Platformun bu yılki seçkisinde dördü yönetmenlerin ilk uzun metraj filmi olmak üzere yedi kurmaca ve iki belgesel proje yer alıyor.

Film Geliştirme Platformu’na seçilen projeler:

- Ağır Ağır Giden Eller (yön. Dilşad Aladağ, yap. İpek Erden, ort. yap. Burak Çevik)

- Apollo Adası (yön. Barış Sarhan, yap. Umut Eğitimci, Barış Sarhan, Tolga Topçu)

- Dante, 0 (yön. Esra Saydam, yap. Alvaro R. Valente, Melis Aker)

- Leviathan (yön. Onur Sefer, yap. Sinem Kanat)

- Liman (yön. Gökhan Bulut, yap. Jozef Erçevik Amado, Deniz Anastasia Keskin)

- Pivot (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu Bayraktar, ort. yap. Konstantina Staurianou)

- Sensiz Kışı Geçiremezdim (yön. İlhan Mahir Kalaylıoğlu, yap. İlhan Mahir Kalaylıoğlu,

ort. yap. Can Adiloğlu, Şıvan Kayaş)

- Tüccar (yön. Arin İnan Arslan, yap. Arin İnan Arslan, Selda Durna)

- Yerebasan ~ Yeraltı Urfa Hikâyeleri (yön. Letisya Tapan, yap. Letisya Tapan, ort. yap. Dilek Aydın)

Kısa Film Atölyesi’ne dört proje seçildi

Bu yıl Kısa Film Atölyesi’ne başvuran 85 proje, Köprüde Buluşmalar seçici kurulunda yer alan yapımcı Armağan Lale, yönetmen Burcu Aykar, Vila do Conde FF Yöneticisi ve Portekiz Kısa Film Ajansı Direktörü Miguel Dias, Litvanya Kısa Film Ajansı Direktörü Rimantė Daugėlaitė tarafından değerlendirildi. Seçilen dört proje:

- Anne, Babam Bana Kızacak Mı? (yön. Selin Aktaş Eyüboğlu, yap. Esin Özalp Öztürk, Rıfat Erkek, Emre Pekçakır, Onur Hakkı Eyüboğlu)

- Benden Önce Annem (yön. Aslı Ekici, yap. Yağmur Dolkun)

- Nalbeki: Çok Bilinen Tasarımın Hiç Bilinmeyen Hikâyesi (yön. Mehmet Kaan Karataş, yap. Mehmet Kaan Karataş, Doğukan Demirkapılar)

- Orlando (yön. Halime Usta, yap. Vildan Erşen)

Bu yıl Metin Erksan’ın 1962 yapımı Acı Hayat’ı restore edilecek

İFF, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle bu yıl da Türkiye sinema tarihinin önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Metin Erksan’ın sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın üstlendiği, 1962 yapımı Acı Hayat’ı Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.