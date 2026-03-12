Lefkoşa Belediye Orkestrası “Baharda Caz Konseri” düzenledi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 35. yıl etkinlikleri kapsamında “Baharda Caz Konseri” düzenledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleşen konserde, şef Murat Menket yönetimindeki orkestraya solistler Hüseyin Altan ve Ezgi Akgürgen eşlik etti. Gecede konuk sanatçılar Erhan Erbelger ve Kadir Evre de performanslarıyla yer aldı.

Programda, Douce Ambiance, Just Friends ve The Days of Wine and Roses gibi caz eserleri seslendirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kamusal kültür-sanat hizmeti alanında hem ülkenin hem de başkent Lefkoşa’nın gururu olan ve 35. yılını kutlayan LBO’nun Bahar Caz Konserini izlediklerini kaydetti.

"LTB Tiyatro Projesi 2. Etap Yapım İşleri İhalesine" çıktık

Harmancı, “Bu ülke kendi kültür-sanat binalarını da yapacak konumdadır. LTB olarak bunun bir örneğine 2026 yılında imza atacağız. Ekonomik yapısı güçlenen belediyemiz, artık kendi kültür-sanat merkezlerini yapacak konuma geldi. Öz kaynaklarımız ile tamamlayacağımız LTB Tiyatro Projesi 2. Etap Yapım İşleri İhalesi’ne çıktığımız müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.