Creditwest Bank çalışanlari iftar yemeğinde bir araya geldi

Creditwest Bank, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlarına yönelik bir iftar yemeği düzenledi. Çalışanların yoğun katılım gösterdiği organizasyon, Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirildi.

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcıları, Altınbaş ailesi üyeleri, Altınbaş iştirakleri yetkilileri, Creditwest Bank çalışanları geceye iştirak etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda, iftarın ardından konuşmalar yapıldı. Genel Müdür Mazher Zaheer, yaptığı konuşmada böylesi dönemlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Creditwest Bank ailesinin dayanışma ruhunun her koşulda en büyük güçleri olduğunu ifade etti.

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ise konuşmasında tüm çalışanlarını ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, her zaman yardımlaşma bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Altınbaş, özellikle Ramazan döneminde zekât ve yardımların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Creditwest Bank, çalışanlarıyla bir araya geldiği bu anlamlı organizasyonla hem Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı hem de kurumsal birlikteliğini pekiştirdi.