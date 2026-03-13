“Hayvanların mamalarına zehir katılıyor, çok sayıda kedi öldü”

Sokak hayvanlarını hedef alan bir zehirleme olayı daha gündeme geldi. Altın Patiler Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı bölgelerde sokak kedilerinin mamalarına zehir katıldığını ve çok sayıda kedinin öldüğünü duyurdu.

Dernek tarafından yapılan paylaşımda, “Zehir uyarısıdır. Takipçimizin iletisidir; Küçük Kaymaklı Ergin Birinci Sokak’taki sokak kedilerimin hepsini mamalarına zehir katıp öldürdüler” ifadelerine yer verildi.

Altın Patiler Derneği’nin bir başka paylaşımında ise Karaoğlanoğlu’nda da benzer bir zehirleme olayı yaşandığı belirtilerek, Şht. Orhan Barut Sokak’ta çok sayıda kedinin zehirlendiği ve bazı kedilerin klinikte tedavi altına alındığı aktarıldı.

Dernek, paylaşımlarında yurttaşları zehirleme vakalarına karşı dikkatli olmaya çağırırken, sokak hayvanları için bırakılan mamalara karşı da uyarıda bulundu.