Güven Bengihan: “Ercan Havalimanı’nda itfaiye araçları yetersiz ve eski”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havalimanı Turizm Otobüs Parkı’ndaki araç yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının su pompasının arızalanmasının, uzun süredir dile getirdikleri “eski ve yetersiz araçlar” sorununu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Meydan İtfaiye ekiplerinin bugün çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere hızla olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yangına müdahale sırasında itfaiye aracının su pompasının arıza yapması nedeniyle basınçlı suyun devreye girmediğini ifade eden Bengihan, kuru kimyevi toz kullanılarak yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

Yaşanan durumun uzun süredir dile getirdikleri hayati bir sorunu bir kez daha gözler önüne serdiğini savunan Bengihan, “Ercan Havalimanı’nda bir uçakta kaza veya kırım yaşanması halinde yangına müdahale edecek araçların yetersiz ve eski olduğu konusunda sendikamızın defalarca yazılı ve eylemsel uyarıları olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayda itfaiye aracının yangına hemen müdahale edememesinin yalnızca teknik bir arızadan kaynaklanmadığını belirten Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı “ihmalkârlık ve duyarsızlıkla” suçladı.