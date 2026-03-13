Güneyde benzine 10, dizele 15 cent zam yapıldı

Kıbrıs'ın güneyinde son iki haftada akaryakıt fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. Güneyde resmî Tüketici Koruma Dairesi verilerine göre, bu durum hane halkları ve aile bütçeleri üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.

Fiyatların 27 Şubat ile 13 Mart arasındaki karşılaştırması, artışın boyutunu gözler önüne seriyor. Kurşunsuz 95 oktan benzin litre fiyatı 1,314 Euro’dan 1,416 Euro’ya yükselerek 10,2 cent artış gösterdi. Motorin litre fiyatı 1,410 Euro’dan 1,562 Euro’ya çıkarak 15,2 cent artarken, fuel oil (ısınma yakıtı) litre fiyatı 0,949 Euro’dan 1,079 Euro’ya yükselerek 13 cent arttı.

Güneyde yayın yapan In Cyprus'un haberine göre, motorinde yaşanan en yüksek artış, ulaşım maliyetlerini ve dolayısıyla tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı. Kurşunsuz 95 benzin de litre başına 10 centten fazla yükselirken, fuel oil fiyatı 13 centlik artış kaydetti.

Adanın kuzeyinden de iki hafta içerisinde 11 TL'lik zam yapılırken, yapılan hesaplamalara göre iki haftalık zamlar sonrası 95 Oktan Kurşunsuz benzinde kuzeyde yüzde 24,8, güneyde de yaklaşık yüzde 7,5 zam yapılmış oldu.

Dizel yakıtta ise iki haftalık bölümde adanın kuzeyinde yüzde 24,8, güneyde de yüzde 10 zam yapıldı.