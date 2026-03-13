Hafta sonu sağanak ve yer yer fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre; bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmurlu olacak, pazar günü ise öğle saatlerine kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, ardından zamanla parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava, pazartesi günü az bulutlu, diğer günlerde ise çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden, pazar ve pazartesi günleri ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar günleri yer yer fırtına şeklinde esecek.