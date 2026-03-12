Gazimağusa Belediyesi’nden Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali

Gazimağusa Belediyesi tarafından 9-10-11 Ekim tarihlerinde Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali düzenlenecek.

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek festival, Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden sinema eserlerini bir araya getirerek, Gazimağusa’yı uluslararası ölçekte bir sinema buluşmasına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Festival kapsamındaki film gösterimlerin izleyiciyle ücretsiz olarak buluşturulması da planlanıyor.

Festival tanıtımına yönelik lansman etkinliği, 4 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da yapılacak.

Festivalin film başvuru şartnamesine dair detaylı bilginin www.magusafilmfest.com adresinden, güncel gelişmeler için @magusafilmfest sosyal medya adresinden ve sorular için de [email protected] e-mailden bilgi alınabileceği belirtilen açıklamada, başvuruların FilmFreeway, resmî web sitesi veya e-posta üzerinden yapılabileceği duyuruldu.