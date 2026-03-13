Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nde Yeni Hizmet Kompleksinin temeli atıldı

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediye çalışanlarının daha modern ve verimli koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirilecek çağdaş hizmet kompleksinin temelinin atıldığını duyurdu.

Başkan Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projesi belediye personeli tarafından hazırlanan kompleksin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Yeni hizmet kompleksi kapsamında tüm çalışma araçları, teknik personel birimleri, araç bakım ünitesi (kademe) ve malzeme depoları tek bir noktada toplanacak.

Kırok açıklamasında, “Bugün çalışanlarımızın daha modern ve verimli şartlarda hizmet verebilmesi için önemli bir adım attık. Bölgemize değer katacak bu önemli yatırımın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.