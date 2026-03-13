İskele Belediyesi’nin 15. Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor...

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında sabah saatlerinde İskele Ticaret Lisesi Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri Alanı Mutfak Dalı’nın ev sahipliğinde Gastronomi Sohbetleri & Workshop-Yemek Yarışması düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler hem mutfak becerilerini sergileme fırsatı buldu hem de alanında uzman isimlerle bir araya gelerek deneyim kazandı. Yarışmada toplam 18 öğrenci, jüri üyelerinin karşısında ter döktü.

Yarışma sonunda jüri değerlendirmeleri sonucunda tatlı kategorisinde "katmer" ile Buse Zehiroğlu, Abdullah Altundağ, ana yemek kategorisinde ise "Tatar böreği" ile Sümeyye Altun, Ünzile Gündoğan ve Kübra Gün birincilik ödülüne layık görüldü.

Söyleşi

Etkinlikler çerçevesinde İskele AKM’de “Eskiden Kıbrıs / Esgiden Gıbrız Söyleşisi" de düzenledi.

Söyleşide Ayşe Aba, Zehra Ekmekçi, Kemal Latif ve Bülent Çınarlı sahne alarak Kıbrıs’ın geçmiş yaşamına dair anılarını, mahalle kültürünü ve dönemin sosyal hayatını anlattı.

Öte yandan, Kültür Sanat Günleri kapsamında İskele AKM’de bu akşam saat 19.30’da, FOGEM’in katkılarıyla Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi düzenlenecek.