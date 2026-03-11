“İçeriye Doğru” sergisi açılıyor

Sanatçı Turan Aksoy’un “İçeriye Doğru” başlıklı sergisi açılıyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) verilen bilgiye göre, sergi, ARUCAD’ın Lefkoşa’daki sergi ve etkinlik mekanı Art Space’de yer alacak. Yarın akşam saat 18.30’da açılacak sergi, 11 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, sanatçı kitaplarını ve fotobookları bağımsız birer sanat üretim biçimi olarak ele alıyor. Sergi, disiplinlerarası yaklaşımı izleyiciyle buluşturarak kitap, görüntü ve metin arasındaki ilişkiyi mekân içinde yeniden kuruyor.

Sergide yer alan kitaplar arasında “Kralmışsın Gibi, Minyatürün Gölgesi, Deplasman, İçeriye Doğru İmkânsız Bir Köprü, Yanıltıcı Bir Gölge ve Durmaksızın Değişen Gölge” bulunuyor.